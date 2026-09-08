Επιστήμονες έστειλαν ένα ρομπότ στα νερά της Γροιλανδίας – Δείτε τι βρήκαν κάτω από τους πάγους

Το βίντεο καταγράφηκε στον Naajat Sermiat, έναν παγετώνα στη Νότια Γροιλανδία, τον οποίο είναι σχεδόν αδύνατο να εξερευνήσουν με ασφάλεια οι άνθρωποι

Δημήτρης Δρίζος

Επιστήμονες έστειλαν ένα ρομπότ στα νερά της Γροιλανδίας – Δείτε τι βρήκαν κάτω από τους πάγους
WHAT THE FACT
6'
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  • Ένα υποβρύχιο ρομπότ κατέγραψε ένα ενεργό οικοσύστημα με γαρίδες, ψάρια και μέδουσες στην άκρη του παγετώνα Naajat Sermiat στη Γροιλανδία.
  • Το λιωμένο νερό από τον παγετώνα μεταφέρει θρεπτικά ιζήματα που τροφοδοτούν την υποβρύχια ζωή και ενισχύουν την τροφική αλυσίδα της περιοχής.
  • Η περιοχή γύρω από το παγετώνα φιλοξενεί μεγάλη ποικιλία οργανισμών, με ορισμένους να ξεκουράζονται απευθείας πάνω στον πάγο.
  • Η υποχώρηση των παγετώνων προς την ξηρά ενδέχεται να μειώσει τη δραστηριότητα αυτού του οικοσυστήματος, καθώς θα επηρεαστεί η τροφοδοσία θρεπτικών συστατικών.
  • Άλλες περιοχές στα φιόρδ και την υφαλοκρηπίδα της Γροιλανδίας μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη θαλάσσιας ζωής μέσω ανάμειξης θρεπτικών υδάτων.
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Ένα υποβρύχιο ρομπότ εξοπλισμένο με κάμερα αποκάλυψε μια εντυπωσιακή εικόνα κάτω από τα νερά της Γροιλανδίας. Η κάμερα κατέγραψε ένα πολυσύχναστο οικοσύστημα ακριβώς στην άκρη ενός παγετώνα, όπου γαρίδες, ψάρια, μέδουσες και άλλα πλάσματα συγκεντρώνονται γύρω από ρεύματα ιζημάτων που ξεχύνονται από τον πάγο σαν υποβρύχιοι καταρράκτες.

Το βίντεο καταγράφηκε στον Naajat Sermiat, έναν παγετώνα στη Νότια Γροιλανδία, τον οποίο είναι σχεδόν αδύνατο να εξερευνήσουν με ασφάλεια οι άνθρωποι, καθώς τεράστια κομμάτια πάγου μπορούν ξαφνικά να αποκολληθούν από το μέτωπό του. Για τον λόγο αυτό, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Aarhus στη Δανία και τη Γεωλογική Υπηρεσία της Δανίας και της Γροιλανδίας έστειλαν ένα τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο όχημα (ROV) στα παγωμένα νερά, αντί να καταδυθούν οι ίδιοι.

Η ερευνητική ομάδα είχε αρχικά έναν διαφορετικό στόχο. Η ωκεανογράφος της Αρκτικής Fleur Rooijakkers και οι συνεργάτες της ήθελαν να κατανοήσουν τι συμβαίνει όταν το νερό από το λιώσιμο των πάγων εγκαταλείπει έναν παγετώνα και εισέρχεται στον ωκεανό, ιδιαίτερα επειδή αυτό το νερό μπορεί να είναι πιο κρύο από το φυσιολογικό σημείο πήξης του γλυκού νερού.

Ωστόσο, η αποστολή αποκάλυψε γρήγορα κάτι απρόσμενο. Το μέτωπο του παγετώνα κάθε άλλο παρά άδειο ήταν. Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Communications Earth & Environment, η περιοχή φιλοξενούσε ένα εντυπωσιακά ενεργό οικοσύστημα, όπου ο πάγος, τα ιζήματα και η θαλάσσια ζωή αλληλεπιδρούν.

Ένα μέτωπο παγετώνα γεμάτο απρόσμενη ζωή

Οι ερευνητές δημοσίευσαν τα ευρήματά τους τον Αύγουστο του 2026 στο Communications Earth & Environment. Όταν το ROV μπήκε για πρώτη φορά στο νερό, οι επιστήμονες επικεντρώνονταν κυρίως στη συμπεριφορά του νερού από το λιώσιμο των πάγων και δεν περίμεναν να εντοπίσουν μια τόσο δραστήρια υποβρύχια κοινότητα.

«Η αρχική ιδέα για το ROV ήταν να δούμε τι συμβαίνει στο νερό από το λιώσιμο των πάγων μόλις απελευθερώνεται στον ωκεανό», εξήγησε η Fleur Rooijakkers. «Συγκεκριμένα, θέλαμε να δούμε αν το νερό θα μπορούσε να ξαναπαγώσει, καθώς εισέρχεται στον ωκεανό με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, δηλαδή κάτω από το σημείο πήξης του γλυκού νερού».

Κατά την πρώτη κατάδυση, ψάρια εμφανίστηκαν μπροστά από την κάμερα. Αργότερα, πλάνα που κατέγραψαν οι κινηματογραφιστές Lars Ostenfeld και Antoine Drancey έδειξαν ότι η περιοχή γύρω από τον παγετώνα ήταν γεμάτη ζωή.

Η ομάδα εντόπισε πολλά διαφορετικά ζώα που ζούσαν κοντά στον πάγο, μεταξύ των οποίων κριλ, ψάρια, σκώληκες, καρκινοειδή, αμφίποδα, κωπήποδα και προνύμφες καβουριών. Μάλιστα, ορισμένοι οργανισμοί καταγράφηκαν να ξεκουράζονται απευθείας πάνω στον ίδιο τον παγετώνα.

Οι ερευνητές γνώριζαν ήδη ότι τα νερά κοντά στους παγετώνες της Γροιλανδίας μπορούσαν να προσελκύουν ψάρια, όμως το γεγονός ότι τόσο μεγάλη ποικιλία οργανισμών συγκεντρωνόταν στο σημείο όπου ο πάγος συναντά τη θάλασσα ήταν απρόσμενο.

Ένα από τα στοιχεία που εντυπωσίασαν περισσότερο τη Rooijakkers ήταν η παράξενη κίνηση των ιζημάτων που έπεφταν από τον πάγο στον ωκεανό.

«Με εξέπληξε πραγματικά η δομή του πάγου και τα ιζήματα που έπεφταν από τον πάγο σαν καταρράκτες», δήλωσε η Rooijakkers στο ScienceAlert. «Παρότι ήταν μαγευτικό, αρχικά ήταν δύσκολο να καταλάβω τι ακριβώς έβλεπα και χρειάστηκε να παρακολουθήσω το βίντεο μερικές φορές για να συνειδητοποιήσω ότι επρόκειτο για ιζήματα που έπεφταν πάνω στον πάγο».

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Οι παγετώνες της Γροιλανδίας τροφοδοτούν μια κρυφή τροφική αλυσίδα

Το βίντεο έδειξε επίσης κριλ να κινούνται προς τα νέφη ιζημάτων που προέρχονταν από τον παγετώνα. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτά τα υποβρύχια ρεύματα μπορεί να μεταφέρουν θρεπτικά συστατικά από τον πάγο στα γύρω νερά, δημιουργώντας μια πιθανή πηγή τροφής για τους θαλάσσιους οργανισμούς.

Όπως αναφέρει το ScienceAlert, η ερευνητική ομάδα εκτιμά ότι το νερό από το λιώσιμο των πάγων που απελευθερώνεται κάτω από τον παγετώνα μπορεί να μεταφέρει υλικό πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά προς την επιφάνεια του ωκεανού, όπου μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη φυτοπλαγκτού και, κατ’ επέκταση, να στηρίξει την ευρύτερη θαλάσσια τροφική αλυσίδα.

Κριλ έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν να τρέφονται γύρω από στήλες νερού από το λιώσιμο των πάγων στην Ανταρκτική, όμως οι επιστήμονες δεν είχαν παρατηρήσει ποτέ ξανά κριλ τόσο κοντά σε έναν παγετώνα, ακριβώς στο σημείο όπου ο πάγος συναντά τη θάλασσα.

«Παρότι φαίνονται κρύοι και άγονοι, οι παγετώνες στην πραγματικότητα φιλοξενούν πολλούς οργανισμούς, όπως τα φύκη του χιονιού. Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν στη συνέχεια να μεταφερθούν με το νερό από το λιώσιμο των πάγων και να απελευθερωθούν στο όριο μεταξύ πάγου και θάλασσας», πρόσθεσε η Rooijakkers.

Οι ερευνητές προσπαθούν ακόμη να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι το υλικό που προέρχεται από τον παγετώνα για τα ζώα που ζουν στην περιοχή. Θα χρειαστούν περισσότερες έρευνες για να διαπιστωθεί εάν το υλικό που προέρχεται από το εσωτερικό του παγετώνα αποτελεί σημαντική πηγή τροφής για το κριλ.

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Ένας παγετώνας που αλλάζει θα μπορούσε να μεταμορφώσει το οικοσύστημα

Μεταξύ του 2000 και του 2020, 169 παγετώνες στο βόρειο ημισφαίριο που κάποτε έφταναν μέχρι τη θάλασσα υποχώρησαν προς την ξηρά.

Εάν ο Naajat Sermiat ακολουθήσει την ίδια πορεία, τα ζώα που ζουν γύρω από το μέτωπο του παγετώνα θα μπορούσαν να χάσουν πρόσβαση σε αυτόν τον συγκεκριμένο βιότοπο.

Η Rooijakkers εξήγησε ότι οι επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από το τι ακριβώς υποστηρίζει το συγκεκριμένο οικοσύστημα.

«Εάν πρόκειται για την ανάδυση θρεπτικών συστατικών προς την επιφάνεια και/ή τη μεταφορά τους από τα θαλάσσια ρεύματα, η υποχώρηση του παγετώνα προς την ξηρά πιθανότατα θα σήμαινε μείωση της δραστηριότητας σε εκείνο το σημείο», δήλωσε στην ίδια πηγή.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι και άλλα σημεία στα φιόρδ και στην υφαλοκρηπίδα της Γροιλανδίας μπορούν να προκαλέσουν ανάμειξη των θαλάσσιων υδάτων, η οποία υποστηρίζει τη θαλάσσια ζωή.

«Ευτυχώς, υπάρχουν και άλλα σημεία στα φιόρδ και στην υφαλοκρηπίδα που προκαλούν ανάδυση θρεπτικών συστατικών, επομένως δεν έχουν χαθεί όλες οι ελπίδες».

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