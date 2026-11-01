Το νέο χόμπι που εξαπλώνεται σε όλη την Κίνα: «Άρχισα να καλλιεργώ ένα τούβλο»

Πρωτοφανής τάση σαρώνει τα social media στην Κίνα, με τους νέους να επιλέγουν την «εκτροφή» τούβλων ως εναλλακτική λύση απέναντι στην απόκτηση κατοικίδιου ή δημιουργίας οικογένειας

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Το νέο χόμπι που εξαπλώνεται σε όλη την Κίνα: «Άρχισα να καλλιεργώ ένα τούβλο»
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Οι νέοι στην Κίνα ανακαλύπτουν μια ασυνήθιστη εναλλακτική απέναντι στην απόκτηση κατοικίδιων ή τη δημιουργία οικογένειας, επιλέγοντας να «εκτρέφουν» τούβλα. Η ιδιαίτερη αυτή τάση, που έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της χώρας, συνίσταται στην τακτική ύγρανση ενός τούβλου ώστε να ευνοηθεί η ανάπτυξη των βρύων που υπάρχουν φυσικά στο περιβάλλον.

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