Κανένα αμφίβιο δεν ζει σήμερα στη θάλασσα – Αυτό ζούσε εκεί πριν από 237 εκατ. χρόνια

Snapshot Ανακαλύφθηκαν δύο καλά διατηρημένα απολιθώματα του Gerrothorax maritimus, ενός βαριά θωρακισμένου αμφίβιου που έζησε πριν από περίπου 237 εκατομμύρια χρόνια στην Κίνα.

Το Gerrothorax maritimus φαίνεται ότι ζούσε αποκλειστικά σε θαλάσσια περιβάλλοντα, κάτι που είναι ασυνήθιστο για αμφίβια λόγω της υψηλής αλατότητας.

Η χημική ανάλυση των οστών έδειξε ότι το πλάσμα απορρόφησε αλμυρό νερό κατά τη διάρκεια της ζωής του, επιβεβαιώνοντας την προσαρμογή του στη θαλάσσια ζωή.

Η βαριά οστέινη θωράκιση πιθανόν εμπόδιζε την απορρόφηση νερού μέσω του δέρματος, αναγκάζοντας το ζώο να πίνει θαλασσινό νερό.

Η ανακάλυψη αμφισβητεί την καθιερωμένη αντίληψη ότι τα αμφίβια ζουν μόνο σε γλυκό νερό και στεριά, υποδεικνύοντας διαφορετικές εξελικτικές προσαρμογές. Snapshot powered by AI

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα ασυνήθιστο πλάσμα που ενδέχεται να πέρασε ολόκληρη τη ζωή του στον ωκεανό πριν από περίπου 237 εκατομμύρια χρόνια. Τα δύο εξαιρετικά καλά διατηρημένα απολιθώματα εντοπίστηκαν στην Κίνα και αποκαλύπτουν ένα βαριά θωρακισμένο αμφίβιο, με την ονομασία Gerrothorax maritimus, τα οστά του οποίου μαρτυρούν ότι ήταν εντυπωσιακά προσαρμοσμένο στη ζωή σε αλμυρό νερό.

Σήμερα, κανένα αμφίβιο δεν ζει αποκλειστικά στον ωκεανό. Το διαπερατό δέρμα τους, που τους επιτρέπει να ανταλλάσσουν αέρια και να απορροφούν νερό, καθιστά γενικά δύσκολη την επιβίωσή τους σε περιβάλλοντα με υψηλή αλατότητα. Ωστόσο, το συγκεκριμένο προϊστορικό πλάσμα φαίνεται πως αποτελούσε μια εντελώς διαφορετική περίπτωση.

Η ανακάλυψη, η οποία παρουσιάστηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Ecology & Evolution, δείχνει ότι το αρχαίο είδος ενδέχεται να εξερευνούσε θαλάσσια περιβάλλοντα στα οποία οι σημερινοί συγγενείς του δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν.

Ένα απροσδόκητο πλάσμα σε έναν προϊστορικό ωκεανό

Τα δύο απολιθώματα ανακαλύφθηκαν από ντόπιους αγρότες στην κομητεία Γκουανλίνγκ της Κίνας, μέσα σε πετρώματα ηλικίας περίπου 237 εκατομμυρίων ετών. Η περιοχή αποτελεί τμήμα των Τριαδικών Απολιθωματοφόρων Θέσεων της επαρχίας Γκουιτζόου, μιας περιοχής γνωστής για τα εξαιρετικά διατηρημένα απολιθώματα προϊστορικής θαλάσσιας ζωής.

Κατά την Ύστερη Τριαδική περίοδο, η συγκεκριμένη περιοχή της Κίνας βρισκόταν εξ ολοκλήρου κάτω από το νερό. Ιχθυόσαυροι, χελώνες και κρινοειδή ζούσαν στις αρχαίες θάλασσες και πλέον υπάρχουν ενδείξεις ότι ανάμεσά τους κινούνταν και ένα θωρακισμένο αμφίβιο.

Αυτό που κάνει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την ανακάλυψη είναι η τοποθεσία όπου βρέθηκαν τα απολιθώματα. Και τα δύο εντοπίστηκαν σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 χιλιομέτρων από οποιαδήποτε πιθανή κοντινή νησιωτική περιοχή. Το εύρημα γεννά ένα εύλογο ερώτημα: τι έκανε ένα αμφίβιο τόσο μακριά από την ξηρά, στην ανοιχτή θάλασσα;

«Μέχρι σήμερα μελετούσαμε κυρίως τα θαλάσσια ερπετά και τα ψάρια από τη συγκεκριμένη περιοχή. Τώρα έχουμε και αυτό το αμφίβιο, το οποίο αποτελεί ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο μέλος της εξελικτικής του γενεαλογικής γραμμής», δήλωσε ο Ριοσούκε Μοτάνι, παλαιοντολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα.

Τα δάχτυλά του αποκαλύπτουν ένα ασυνήθιστο στοιχείο

Το Gerrothorax maritimus δεν έμοιαζε σε τίποτα με τους γνωστούς σημερινούς βατράχους και τις σαλαμάνδρες. Είχε πλατύ και πεπλατυσμένο σώμα, καλυμμένο με σκληρές οστέινες πλάκες, ενώ τα άκρα του ήταν σχετικά αδύναμα.

Το πιο ολοκληρωμένο απολίθωμα έχει μήκος τουλάχιστον 73,7 εκατοστά, αν και λείπουν αρκετά οστά από την ουρά του.

Ο Μοτάνι συνέκρινε την εκτιμώμενη σωματική μάζα του με εκείνη μιας γιγάντιας σαλαμάνδρας, επισημαίνοντας ωστόσο μια σημαντική διαφορά: αντί να έχει μακρύ και λεπτό σώμα, το συγκεκριμένο ζώο ήταν πολύ πιο ογκώδες και συμπαγές.

Η βαριά θωράκιση και η ιδιαίτερη σωματική του διάπλαση θα δυσκόλευαν επίσης σημαντικά την κίνησή του στην ξηρά. Ωστόσο, ίσως το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο βρίσκεται σε ένα πολύ μικρότερο σημείο του σώματός του: στα δάχτυλά του.

Αρχικά, οι ερευνητές εξέτασαν το ενδεχόμενο τα ζώα να είχαν πεθάνει κοντά στην ακτή και στη συνέχεια τα σώματά τους να παρασύρθηκαν προς βαθύτερα νερά. Ωστόσο, και οι δύο σκελετοί βρέθηκαν σχεδόν άθικτοι, ακόμη και στα πιο ευαίσθητα οστά των άκρων.

«Τα πτώματα των ζώων στη θάλασσα, εφόσον δεν βυθιστούν αμέσως στον πυθμένα, συνήθως αποσυντίθενται και χάνουν τα άκρα τους πριν καταλήξουν στον βυθό. Όμως, σε αυτά τα ζώα διατηρήθηκαν ακόμη και τα δάχτυλα. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα πέθαναν κοντά στο σημείο όπου ζούσαν», εξήγησε ο Μοτάνι.

Τι αποκαλύπτουν τα οστά του είναι εξίσου παράξενο

Το ισχυρότερο στοιχείο προέκυψε από τη χημική ανάλυση των απολιθωμάτων.

Τα ζώα απορροφούν στρόντιο και το ενσωματώνουν στα οστά τους. Η αναλογία των ισοτόπων του, συγκεκριμένα του 87Sr προς το 86Sr, μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες για το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν.

Στα χερσαία περιβάλλοντα, η συγκεκριμένη αναλογία επηρεάζεται από τη γεωλογική σύσταση της περιοχής. Αντίθετα, το θαλασσινό νερό διαθέτει μια σχετικά ομοιόμορφη παγκόσμια ισοτοπική υπογραφή.

Ο Λιπίν Ντιάο και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι τα δύο απολιθώματα παρουσίαζαν χαρακτηριστικά που αντιστοιχούσαν στο θαλασσινό νερό της Τριαδικής περιόδου και όχι στα πετρώματα της γύρω περιοχής. Το εύρημα υποδηλώνει ότι τα ζώα μεγάλωσαν πίνοντας αλμυρό νερό.

Η ιδιαίτερη θωράκισή τους ενδέχεται να εξηγεί αυτή την προσαρμογή. Σε αντίθεση με τα σύγχρονα αμφίβια, τα οποία απορροφούν νερό μέσω του δέρματός τους, το Gerrothorax διέθετε ένα εκτεταμένο κάλυμμα από οστέινες πλάκες που πιθανότατα εμπόδιζαν αυτή τη διαδικασία. Έτσι, εκτιμάται ότι έπρεπε να προσλαμβάνει νερό πίνοντας.

Ο τρόπος με τον οποίο κατάφερνε να αντιμετωπίζει την υψηλή αλατότητα παραμένει άγνωστος. Ωστόσο, η χημική υπογραφή των θαλάσσιων υδάτων στα οστά του, η σχεδόν πλήρης διατήρηση των σκελετών και η βαριά θωράκισή του συνθέτουν την εικόνα ενός αμφιβίου που ενδέχεται να μην εγκατέλειψε ποτέ τη θάλασσα.

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό επιστημονικό εύρημα, καθώς αμφισβητεί την καθιερωμένη αντίληψη ότι τα αμφίβια συνδέονται αποκλειστικά με το γλυκό νερό και τη στεριά.