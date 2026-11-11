Οι 50 κορυφαίες επιχειρήσεις του κόσμου για το 2026: Στην κορυφή τεχνολογικός κολοσσός

Τη λίστα με τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο για το 2026 παρουσίασε το αμερικανικό περιοδικό TIME, σε συνεργασία με τη διεθνή εταιρεία ερευνών Statista, η οποία συγκέντρωσε και ανέλυσε τα σχετικά στοιχεία.

Η φετινή κατάταξη World's Best Companies 2026 αναδεικνύει τους ομίλους που ξεχωρίζουν σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών για την παγκόσμια οικονομία, με την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες να επηρεάζουν όλο και περισσότερο τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οι εταιρείες αξιολογήθηκαν όχι μόνο με βάση τα οικονομικά τους αποτελέσματα, αλλά και για την καινοτομία και την ανάπτυξή τους.

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