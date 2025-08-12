Καιρός: Τρίτη με ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο και μέχρι 41 βαθμούς – Η πρόβλεψη για τις 15 Αυγούστου

Γενικά αίθριος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τρίτη 12 Αυγούστου - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Newsbomb

Καιρός: Τρίτη με ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο και μέχρι 41 βαθμούς – Η πρόβλεψη για τις 15 Αυγούστου
ΚΑΙΡΟΣ
4'

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 37 με 38 και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 βαθμούς εκτός από τις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη όπου δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 12 Αυγούστου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στη νότια Εύβοια πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και και στα ανατολικά τοπικά 7 και πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 και τοπικά στο Αιγαίο πιθανώς 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά τους 35 με 37 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 33 με 35 και στα υπόλοιπα τμήματα του Αιγαίου τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-08-2025 (ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 πιθανώς τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:36WHAT THE FACT

Τρίγωνο των Βερμούδων: Αυτή είναι η τριπλή απάντηση στο κορυφαίο μυστήριο που κρύβει

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στην Ελλάδα: Πορτοκαλί συναγερμός – Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτίας σήμερα σε αρκετές περιοχές – Δείτε το χάρτη

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία καταργεί αργίες εργαζομένων - Οργή συνδικάτων : «Επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων»

06:24LIFESTYLE

Η μόδα στη νέα ψηφιακή εποχή: Όταν τα μοντέλα... δεν είναι πραγματικοί άνθρωποι - Η Vogue το έκανε πρώτη

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Μια κραυγή ανακούφισης, Scream Club: Η νέα τάση στο Σικάγο που γίνεται παγκόσμιο κίνημα «εκτόνωσης»

06:17ΚΟΣΜΟΣ

«Πνευματική γυναίκα» καλεί τους κατοίκους της Αλάσκας σε διαμαρτυρία για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια στο κρέας: Πώς η ευλογιά των αιγοπροβάτων εκτοξεύει τις τιμές σε αρνί και πρόβειο - Τι προβλέπουν κτηνοτρόφοι και κρεοπώλες

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Ακατάλληλες για κολύμβηση σε 13 παραλίες της Αττικής – Ποιες περιοχές περιλαμβάνει η λίστα

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δικαστική απόφαση – «βόμβα»: Ποιοι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Καρέ – καρέ η στιγμή της σύλληψης υπόπτου για τον βιασμό γυναίκας

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομικός TikToker: Οι συνομιλίες που τον «έκαψαν» - 2.000 ευρώ την ημέρα και η «συμφωνία με την Κύπρια»

05:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: Στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας η πυρκαγιά – Ήχησε το 112

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρά μελτέμια στα ανατολικά, καύσωνας στα δυτικά – Πού θα φτάσει η θερμοκρασία τους 41 βαθμούς – Η πρόβλεψη για τις 15 Αυγούστου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

04:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία Βόλου: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο 76χρονος που είχε πέσει σε πηγάδι

04:38WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 12 Αυγούστου

04:16ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Καταστροφική φωτιά στα Δαρδανέλια – Πάνω από 2.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

03:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Σε Φαρακλάτα και Λαγκάδα το μέτωπο – Εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112

03:34ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΕΝΕΝ: Αποχή του πληρώματος του «Blue Star 1» από εργασίες φόρτωσης στις 14 Αυγούστου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:04ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Καρέ – καρέ η στιγμή της σύλληψης υπόπτου για τον βιασμό γυναίκας

03:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Σε Φαρακλάτα και Λαγκάδα το μέτωπο – Εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομικός TikToker: Οι συνομιλίες που τον «έκαψαν» - 2.000 ευρώ την ημέρα και η «συμφωνία με την Κύπρια»

06:36WHAT THE FACT

Τρίγωνο των Βερμούδων: Αυτή είναι η τριπλή απάντηση στο κορυφαίο μυστήριο που κρύβει

23:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γερμανία: Καταρρέει η αγορά αυτοκινήτων στην Ευρώπη, προειδοποιεί η Mercedes -«Η τέλεια καταιγίδα»

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Ακατάλληλες για κολύμβηση σε 13 παραλίες της Αττικής – Ποιες περιοχές περιλαμβάνει η λίστα

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δικαστική απόφαση – «βόμβα»: Ποιοι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Σύβοτα: Τράγος ήπιε μοχίτο στη Μπέλλα Βράκα και... έγινε viral - Δείτε βίντεο

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει από αύριο στις ελληνικές τράπεζες - Τι θα ισχύσει με την ανάληψη μετρητών από τα ΑΤΜ

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Σασμός» ανάμεσα στους δύο Κρητικούς και τον Ελληνοκαναδό που ξυλοκόπησαν άγρια

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία καταργεί αργίες εργαζομένων - Οργή συνδικάτων : «Επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων»

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Άνδρας ζούσε για δύο χρόνια με το πτώμα της συντρόφου του

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο... παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Μια κραυγή ανακούφισης, Scream Club: Η νέα τάση στο Σικάγο που γίνεται παγκόσμιο κίνημα «εκτόνωσης»

21:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον νέο «Ράμπο»

05:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: Στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας η πυρκαγιά – Ήχησε το 112

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρά μελτέμια στα ανατολικά, καύσωνας στα δυτικά – Πού θα φτάσει η θερμοκρασία τους 41 βαθμούς – Η πρόβλεψη για τις 15 Αυγούστου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ