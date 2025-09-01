Καιρός - Ζιακόπουλος: Βροχές και καταιγίδες τις επόμενες μέρες

Έντονα θα είναι τα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες μέρες μετά την κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Ο μετεωρολόγος, στη νέα πρόγνωσή του για τον καιρό, σημειώνει πως τα επόμενα 24ωρα θα έχουμε έντονα φαινόμενα, βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο, από την Τετάρτη θα επικρατήσουν έντονα καιρικά φαινόμενα και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, με το ίδιο σκηνικό του καιρού και την Πέμπτη.

«Βαρομετρικά χαμηλά, συνοδευόμενα από μέτωπα κακοκαιρίας, προκαλούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες χώρες της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ευρώπης καθώς και στην Ιταλία», αναφέρει αρχικά ο μετεωρολόγος.

«Στη χώρα μας, το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι η ηλιοφάνεια και οι σχετικά υψηλές θερμοκρασίες (μέγιστες τιμές στα ηπειρωτικά 35 με 37 βαθμοί). Κατά τα άλλα, οι Β-ΒΔ άνεμοι στο Ιόνιο δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ, αλλά στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φθάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Την Τετάρτη (3/9), τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Β. Ιόνιο, την Ήπειρο, την κεντροδυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την κεντροδυτική Στερεά Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της», συνεχίζει.

«Την Πέμπτη (4/9), τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την κεντροδυτική Μακεδονία και στα ορεινά Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στο Ιόνιο και την ηπειρωτική Ελλάδα θα σημειώσει μικρή πτώση», καταλήγει.