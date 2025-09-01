Καιρός: «Καμπανάκι» από Μαρουσάκη για διαταραχή από τα βόρεια Βαλκάνια - Πότε έρχεται στη χώρα μας

Με γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες ξεκινά ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Δεν αναμένεται καύσωνας, αλλά η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά υψηλή για την εποχή, φτάνοντας έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της χώρας τις επόμενες ημέρες.

Η αίσθηση της ζέστης μπορεί να ενταθεί λόγω της αυξημένης υγρασίας, καθώς συνεχώς φτάνουν στην Ελλάδα κύματα κακοκαιρίας από την κεντρική Ευρώπη, μεταφέροντας πιο υγρές αέριες μάζες. Ένα τέτοιο κύμα αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης, κάνοντας τις καιρικές συνθήκες πιο άστατες.

Σήμερα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με λίγες συννεφιές στα ηπειρωτικά κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως βορειοδυτικοί, με εντάσεις έως 7 μποφόρ στη θάλασσα.

Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη νότια Κρήτη θα φτάσει έως και τους 35 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα παραμείνει καλός, με ηλιοφάνεια, αλλά ισχυρό βορειοδυτικό ρεύμα στην περιοχή της εθνικής Αθηνών – Κορίνθου. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι ήπιος, με λίγες συννεφιές στα ορεινά και ισχυρό άνεμο που θα εξασθενήσει σταδιακά. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Πλησιάζει διαταραχή από τα βόρεια Βαλκάνια

Η εβδομάδα ξεκινά με γενικά ήπιο καιρό, με εξαίρεση το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης, όταν διαταραχή από τα βόρεια Βαλκάνια θα προκαλέσει αστάθεια κυρίως τις απογευματινές ώρες.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος, με θερμοκρασίες κοντά στους 36-37 βαθμούς στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας. Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.

Την Πέμπτη η αστάθεια θα ενταθεί και θα επηρεάσει μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, ενώ η διαταραχή θα κινηθεί προς τα ανατολικά και βορειοανατολικά. Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη θα δεχθούν τα κύρια φαινόμενα από το βράδυ και μετά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά, με το μελτέμι να φτάνει τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.

