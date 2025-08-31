Καιρός: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα - Ανάλυση Χατζηγρίβα για τις επόμενες ημέρες

Το σκηνικό του καιρού όπως θα διαμορφωθεί την εβδομάδα που έρχεται περιγράφει σε ανάρτησή του ο έμπειρος προγνώστης καιρού, Θεοφάνης Χατζηγρίβας, ο οποίος έχει πέσει μέσα στις εκτιμήσεις του, όταν υποστήριξε πως δεν θα υπήρχε νέο κύμα καύσωνα έως το τέλος του καλοκαιριού.

Η ανάρτηση

«Με καλές καιρικές συνθήκες θα ξεκινήσει η νέα εβδομάδα, αλλά σταδιακά και μέχρι το τέλος αυτής θα καταστεί τις θερμές ώρες τις ημέρας(..και ενώ θα ξεκινάει αίθριος) , και μετά άστατος σε αρκετές περιοχές κυρίως του εσωτερικού κορμού της χώρας, και την Μακεδονία , με διάσπαρτες τοπικές βροχές η μπόρες ,αλλά και κάποιες τοπικές καταιγίδες κυρίως σε ορεινές και πέριξ περιοχές.

▪️Θέλω να τονίσω ότι σε περιπτώσεις αστάθειας, και όχι κάποιου οργανωμένου συστήματος η ακριβής εύρεση περιοχών με φαινόμενα είναι δύσκολη και εντοπίζεται σχετικά αργά.

▪️Όπως θα δείτε φυσικά και αναλυτικά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση καύσωνα, που λανθασμένα μετέδιδαν διάφοροι στο διαδίκτυο και όχι μόνο δυστυχώς.

▪️Ενας φυσιολογικός Σεπτέμβρης ανοίγετε μπροστά μας και μένει να δούμε αν υπάρξει επαλήθευση στις βροχές, βάση της εικόνας που σας έδωσα στην μηνιαία εκτίμηση.

▪️Μάλιστα διακρίνεται και μια έντονη αλλαγή εκεί κοντά και μετά, και μέσα στο διάστημα 11 με 14 για αρκετές βροχές στη χώρα μας, αλλά είναι πολύ νωρίς για σίγουρα συμπεράσματα. (έχει δοθεί στην εκτίμηση μήνα)

▪️ Παμε να δούμε αναλυτικά τι περιμένουμε περίπου….

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 : Σε ολόκληρη τη χώρα αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια, και τοπικά αυξημένες νεφώσεις σε ορεινά της Θράκης, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές άνευ ιδιαίτερης σημασίας.

Η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα, δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 30-33 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη Θεσσαλία τους 34 ,και στα δυτικά τους 30.

Στα νησιωτικά του Αιγαίου θα κυμανθεί από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 : Σε ολόκληρη τη χώρα ηλιοφάνεια με λίγες διάσπαρτες τοπικές νεφώσεις κυρίως σε ορεινά.

Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ως προς τις μέγιστες και σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς, και βόρειο ανατολικής Πελοποννήσου δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 35 βαθμούς, και στα δυτικά τους 29 με 32 .

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 : Αρχικά σε ολόκληρη τη χώρα αίθριος με ηλιοφάνεια.

Τις θερμές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειας σε τμήματα του βορείου Ιονίου, Δυτικής-κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής -βόρειας Θεσσαλίας και Ηπείρου, όπου και θα,εκδηλωθούν διάσπαρτες τοπικές βροχές η μπορες και στα ορεινά τοπικές καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμη ως προς τις μέγιστες και θα κυμανθεί στην Μακεδονία από 32 έως 35 βαθμούς, σε ανατολική Στερεά και Θεσσαλία τους 34 με 36 ,και στα δυτικά τους 32 με 34 .

Θα ανέβει η θερμοκρασία και στα ανατολικά νησιωτικα με την Κρήτη όπου και θα αγγίζει τοπικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 : Στην αρχή αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια.

Τις θερμές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειας στα ηπειρωτικά ορεινά, και σε τμήματα της Δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, με πιθανότητα για,λίγες τοπικές βροχές η μπόρες . Ενδέχεται να επηρεαστούν και πέριξ ορεινών όγκων περιοχές.

Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο και δεν θα ξεπεράσει στη χώρα τους 30 -33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 : Στην αρχή αίθριος με διάσπαρτες τοπικές νεφώσεις κυριως στα ηπειρωτικά.

Τις θερμές ώρες της ημέρας και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειας σε περιοχές του εσωτερικού ηπειρωτικου κορμού, και την Μακεδονία, και θα εκδηλωθούν διάσπαρτες τοπικές βροχές η μπορες με πιθανότητα καταιγίδας στα ορεινά κυριως.

Η θερμοκρασία χωρίς μεταβολή δεν θα ξεπεράσει τους 28-33 βαθμούς Κελσίου γενικά στη χώρα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 : Περίπου ίδιες καιρικές συνθήκες με την Παρασκευή . Η θερμοκρασία χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή, δεν θα ξεπεράσει στη χώρα τους 28 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 : Αρχικά αίθριος, και σταδιακά σε μεγάλο τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, και της Μακεδονίας, Θράκης, Άστατος τις θερμές ώρες με τοπικές βροχές, μπόρες η καταιγίδες ,ίσως τοπικά στα βορειότερα έντονες. Η θερμοκρασία θα ανέβει στη χώρα, και δεν θα ξεπεράσει τους 33-35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά θα αγγίξει τους 36 ,χωρίς να αποκλείουμε τοπικά σε κλειστά αστικά τους 37 .

Ελπίζω λίγο να σας βοήθησα, αλλά θα πρέπει να ενημερώνεστε καθημερινά μέσα από την σελίδα μου στο Facebook ,καθώς μπαίνουμε σε ιδιαίτερο μήνα, και ενδέχεται τα στοιχεία να αλλάξουν αρκετά στις μακρινές ημερομηνίες».