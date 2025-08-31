Καιρός: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα - Ανάλυση Χατζηγρίβα για τις επόμενες ημέρες

Αναλυτικά η πρόγνωση μέρα προς μέρα μέχρι την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Newsbomb

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα - Ανάλυση Χατζηγρίβα για τις επόμενες ημέρες
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το σκηνικό του καιρού όπως θα διαμορφωθεί την εβδομάδα που έρχεται περιγράφει σε ανάρτησή του ο έμπειρος προγνώστης καιρού, Θεοφάνης Χατζηγρίβας, ο οποίος έχει πέσει μέσα στις εκτιμήσεις του, όταν υποστήριξε πως δεν θα υπήρχε νέο κύμα καύσωνα έως το τέλος του καλοκαιριού.

Η ανάρτηση

«Με καλές καιρικές συνθήκες θα ξεκινήσει η νέα εβδομάδα, αλλά σταδιακά και μέχρι το τέλος αυτής θα καταστεί τις θερμές ώρες τις ημέρας(..και ενώ θα ξεκινάει αίθριος) , και μετά άστατος σε αρκετές περιοχές κυρίως του εσωτερικού κορμού της χώρας, και την Μακεδονία , με διάσπαρτες τοπικές βροχές η μπόρες ,αλλά και κάποιες τοπικές καταιγίδες κυρίως σε ορεινές και πέριξ περιοχές.

▪️Θέλω να τονίσω ότι σε περιπτώσεις αστάθειας, και όχι κάποιου οργανωμένου συστήματος η ακριβής εύρεση περιοχών με φαινόμενα είναι δύσκολη και εντοπίζεται σχετικά αργά.
▪️Όπως θα δείτε φυσικά και αναλυτικά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση καύσωνα, που λανθασμένα μετέδιδαν διάφοροι στο διαδίκτυο και όχι μόνο δυστυχώς.
▪️Ενας φυσιολογικός Σεπτέμβρης ανοίγετε μπροστά μας και μένει να δούμε αν υπάρξει επαλήθευση στις βροχές, βάση της εικόνας που σας έδωσα στην μηνιαία εκτίμηση.
▪️Μάλιστα διακρίνεται και μια έντονη αλλαγή εκεί κοντά και μετά, και μέσα στο διάστημα 11 με 14 για αρκετές βροχές στη χώρα μας, αλλά είναι πολύ νωρίς για σίγουρα συμπεράσματα. (έχει δοθεί στην εκτίμηση μήνα)
▪️ Παμε να δούμε αναλυτικά τι περιμένουμε περίπου….

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 : Σε ολόκληρη τη χώρα αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια, και τοπικά αυξημένες νεφώσεις σε ορεινά της Θράκης, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές άνευ ιδιαίτερης σημασίας.
Η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα, δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 30-33 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη Θεσσαλία τους 34 ,και στα δυτικά τους 30.
Στα νησιωτικά του Αιγαίου θα κυμανθεί από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 : Σε ολόκληρη τη χώρα ηλιοφάνεια με λίγες διάσπαρτες τοπικές νεφώσεις κυρίως σε ορεινά.
Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ως προς τις μέγιστες και σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς, και βόρειο ανατολικής Πελοποννήσου δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 35 βαθμούς, και στα δυτικά τους 29 με 32 .

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 : Αρχικά σε ολόκληρη τη χώρα αίθριος με ηλιοφάνεια.
Τις θερμές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειας σε τμήματα του βορείου Ιονίου, Δυτικής-κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής -βόρειας Θεσσαλίας και Ηπείρου, όπου και θα,εκδηλωθούν διάσπαρτες τοπικές βροχές η μπορες και στα ορεινά τοπικές καταιγίδες.
Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμη ως προς τις μέγιστες και θα κυμανθεί στην Μακεδονία από 32 έως 35 βαθμούς, σε ανατολική Στερεά και Θεσσαλία τους 34 με 36 ,και στα δυτικά τους 32 με 34 .
Θα ανέβει η θερμοκρασία και στα ανατολικά νησιωτικα με την Κρήτη όπου και θα αγγίζει τοπικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 : Στην αρχή αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια.
Τις θερμές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειας στα ηπειρωτικά ορεινά, και σε τμήματα της Δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, με πιθανότητα για,λίγες τοπικές βροχές η μπόρες . Ενδέχεται να επηρεαστούν και πέριξ ορεινών όγκων περιοχές.
Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο και δεν θα ξεπεράσει στη χώρα τους 30 -33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 : Στην αρχή αίθριος με διάσπαρτες τοπικές νεφώσεις κυριως στα ηπειρωτικά.

Τις θερμές ώρες της ημέρας και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειας σε περιοχές του εσωτερικού ηπειρωτικου κορμού, και την Μακεδονία, και θα εκδηλωθούν διάσπαρτες τοπικές βροχές η μπορες με πιθανότητα καταιγίδας στα ορεινά κυριως.
Η θερμοκρασία χωρίς μεταβολή δεν θα ξεπεράσει τους 28-33 βαθμούς Κελσίου γενικά στη χώρα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 : Περίπου ίδιες καιρικές συνθήκες με την Παρασκευή . Η θερμοκρασία χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή, δεν θα ξεπεράσει στη χώρα τους 28 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 : Αρχικά αίθριος, και σταδιακά σε μεγάλο τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, και της Μακεδονίας, Θράκης, Άστατος τις θερμές ώρες με τοπικές βροχές, μπόρες η καταιγίδες ,ίσως τοπικά στα βορειότερα έντονες. Η θερμοκρασία θα ανέβει στη χώρα, και δεν θα ξεπεράσει τους 33-35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά θα αγγίξει τους 36 ,χωρίς να αποκλείουμε τοπικά σε κλειστά αστικά τους 37 .

Ελπίζω λίγο να σας βοήθησα, αλλά θα πρέπει να ενημερώνεστε καθημερινά μέσα από την σελίδα μου στο Facebook ,καθώς μπαίνουμε σε ιδιαίτερο μήνα, και ενδέχεται τα στοιχεία να αλλάξουν αρκετά στις μακρινές ημερομηνίες».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:08LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τη Ζόζεφιν - Πνίγηκε η γιαγιά της σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Τα 8 τουρκικά αλιευτικά ξανά λυμαίνονται στο Αγαθονήσι - «Κανονικότητα παραβίασης σε μόνιμη βάση»

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Νότια Κέρκυρα: Διακοπές νερού λόγω δολιοφθοράς - Αφαιρέθηκαν καλώδια και καταστράφηκαν πίνακες

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Night Stalker: Ο σατανικός δολοφόνος που μπέρδεψε τους profilers του FBI - Το λάθος που τον καταδίκασε

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Έφοδος των Χούθι στα γραφεία του ΟΗΕ - Απήγαγαν εργαζόμενους

17:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Έκλεισε ο Ντέσερς κι έρχεται τα ξημερώματα στην Αθήνα

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Έσπασαν οι κάβοι και συγκρούστηκαν δύο πλοία στο λιμάνι (video)

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Η ξηρασία αποκάλυψε 40 αρχαίους τάφους της ελληνιστικής περιόδου ηλικίας 2.300 ετών

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κοζάνη: Καίει στη Νέα Νικόπολη - Επιχειρεί και εναέριο μέσο

17:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Σλοβενία - Βέλγιο 86-69: Έκανε σεφτέ με ιστορικό triple double του Ντόντσιτς

17:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα - Ανάλυση Χατζηγρίβα για τις επόμενες ημέρες

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαία ανακάλυψη στην Εύβοια: Βρέθηκε χριστιανικό νεκροταφείο από το 1821 κατά την διάρκεια εργασιών

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή της κατάρρευσης της μουσικής σκήνής στα Ιωάννινα - Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα

16:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Δώστε στην Ελλάδα το τρόπαιο» - Η φάση που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τρέλανε τη FIBA

16:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Εθνική… απόλαυση με Αντετοκούνμπο και Μήτογλου!

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Με κόκκινο χαλί υποδέχθηκε τον Πούτιν ο Κινέζος Σι Τζινπίνγκ - «Κοινό μέτωπο» απέναντι στην παγκόσμια επιρροή της Δύσης

16:46ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Γεωργία – Ελλάδα 53-94 (τελικό): Η Εθνική έκανε με… εκκωφαντικό τρόπο το «3 στα 3»!

16:45LIFESTYLE

Τομ Χανκς - Ρίτα Γουίλσον: Το νέο τους «ταξίδι του μέλιτος» στη Σκιάθο - Φωτογραφίες

16:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Κλήθηκε εσπευσμένα στην Εθνική Ελλάδας ο Κυριακόπουλος

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες ώρες της Λαίδης Ντι με τον Ντόντι Αλ Φαγέντ - 28 χρόνια από τη βασιλική τραγωδία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:08LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τη Ζόζεφιν - Πνίγηκε η γιαγιά της σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Night Stalker: Ο σατανικός δολοφόνος που μπέρδεψε τους profilers του FBI - Το λάθος που τον καταδίκασε

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έλληνας που «χτίζει» επιχειρήσεις στην Αφρική: Οι δυσκολίες, η ανταμοιβή και οι δουλειές του μέλλοντος

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Η κορυφαία ελληνική πινακίδα του καλοκαιριού που χάθηκε στη... μετάφραση: Τι έγραφε και έγινε viral

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες ώρες της Λαίδης Ντι με τον Ντόντι Αλ Φαγέντ - 28 χρόνια από τη βασιλική τραγωδία

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή της κατάρρευσης της μουσικής σκήνής στα Ιωάννινα - Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Άφαντος ο κρατούμενος που βούτηξε από το πλοίο - Κρατούνται οι τέσσερις αστυνομικοί που τον συνόδευαν

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Έσπασαν οι κάβοι και συγκρούστηκαν δύο πλοία στο λιμάνι (video)

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαία ανακάλυψη στην Εύβοια: Βρέθηκε χριστιανικό νεκροταφείο από το 1821 κατά την διάρκεια εργασιών

17:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα - Ανάλυση Χατζηγρίβα για τις επόμενες ημέρες

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση στην Πάτρα: «Μπαμπά ζω όνειρο, θέλω να ξυπνήσω» - Συγκλονίζουν τα λόγια της 8χρονης στον πατέρα της - «Ψυχρό δολοφόνο» χαρακτηρίζει ο ίδιος τον οδηγό της μηχανής

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Έφοδος των Χούθι στα γραφεία του ΟΗΕ - Απήγαγαν εργαζόμενους

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Τα 8 τουρκικά αλιευτικά ξανά λυμαίνονται στο Αγαθονήσι - «Κανονικότητα παραβίασης σε μόνιμη βάση»

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κοζάνη: Καίει στη Νέα Νικόπολη - Επιχειρεί και εναέριο μέσο

16:21LIFESTYLE

Η ευλογιά των προβάτων «χτύπησε» τον νικητή του Big Brother: «Το θέμα είναι τεράστιο», καταγγέλλει ο Χρήστος Ντεντόπουλος - Αποδεκατίστηκε το κοπάδι του

23:14WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

17:14ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα είναι ο αγιασμός - Αλλάζει η ώρα στο σχόλασμα των μαθητών

16:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Δώστε στην Ελλάδα το τρόπαιο» - Η φάση που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τρέλανε τη FIBA

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

16:46ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Γεωργία – Ελλάδα 53-94 (τελικό): Η Εθνική έκανε με… εκκωφαντικό τρόπο το «3 στα 3»!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ