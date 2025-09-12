Καιρός: Με υψηλές θερμοκρασίες η Παρασκευή – «35άρια» το Σαββατοκύριακο

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Newsbomb

Καιρός: Με υψηλές θερμοκρασίες η Παρασκευή – «35άρια» το Σαββατοκύριακο
EUROKINISSI
ΚΑΙΡΟΣ
5'

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στην κεντρική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά τους 34 με 35 βαθμούς, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς και στα νησιά του Ιονίου και τις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στην κεντρική Μακεδονία. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά. Τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου και στα νησιά του Ιονίου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.
Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στα βορειότερα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά μετά το μεσημέρι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα ορεινά.
Άνεμοι: Αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα βόρεια και ανατολικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και μικρή άνοδο στη δυτική Ελλάδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-09-2025

Αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, όμως γρήγορα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και βαθμιαία από το μεσημέρι στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και πιθανώς τη Θεσσαλία, οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τη Μακεδονία δυτικοί έως 4 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-09-2025

Στην ηπειρωτική χώρα, την Εύβοια και τις Σποράδες αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις προμεσημβρινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά το απόγευμα σταδιακά θα σταματήσουν. Στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-09-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:21ΚΟΣΜΟΣ

Νοτιοαφρικανός ιερέας ισχυρίστηκε ότι γνωρίζει την ημερομηνία της Δευτέρας Παρουσίας και... είναι πολύ κοντά

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το Μέγα Σπήλαιο: Ο ηγούμενος ήθελε να πουλήσει και… τοιχογραφίες της μονής

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας: Ανοίγουν υποθέσεις αρχείου - Σε αναστολή ο Ανδρέας Γκότσης

06:13ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμασμένοι από καλώδιο ελικοπτέρου: Σοκάρει το βίντεο εκκένωσης με αξιωματούχους της κυβέρνησης του Νεπάλ

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας – Πόσα χρήματα θα πάρουν 151.422 στελέχη

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ο μονότονος ήχος του πρώτου κουδουνιού στη Γαύδο: Το σχολείο με την μόνο μία μαθήτρια - Τι λέει η δήμαρχος στο Newbomb

06:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ελληνοτουρκική «μάχη» για μετάλλιο και τελικό – Ο αγώνας της 15ετίας

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς διαβάζουν στην κυβέρνηση τις δημοσκοπήσεις: Τι λένε για Τσίπρα και Ανδρουλάκη

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Με νέες φωτογραφίες και βίντεο κυνηγούν τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Στο Φοίνιξ η σορός του – Στο «σκοτάδι» οι έρευνες του FBI

05:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με υψηλές θερμοκρασίες η Παρασκευή – «35άρια» το Σαββατοκύριακο

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:12WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Καλός άνθρωπος» ο Μπολσονάρου – Με εκπλήσσει η καταδίκη του

04:02ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Άφαντος ο δράστης

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: 46 νεκροί από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε θέσεις των Χούθι

03:12ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2025: Σε «ανοικτή κληρωτίδα» οι ισοβαθμίες του γραπτού διαγωνισμού

02:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς συνόδευσε το φέρετρο με τη σορό του Τσάρλι Κερκ στο Air Force Two

02:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα – Αισθητός στους κατοίκους σε Βοιωτία και Αττική

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στις ΗΠΑ για την «άδικη» καταδίκη του Μπολσονάρου – Σκληρή γλώσσα από Ρούμπιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η απόλυτη ανατροπή - Τι λέει το παλιό ημερολόγιο για τον φετινό χειμώνα

20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

02:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα – Αισθητός στους κατοίκους σε Βοιωτία και Αττική

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Με νέες φωτογραφίες και βίντεο κυνηγούν τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Στο Φοίνιξ η σορός του – Στο «σκοτάδι» οι έρευνες του FBI

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Και δεύτερος νεκρός στο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

06:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ελληνοτουρκική «μάχη» για μετάλλιο και τελικό – Ο αγώνας της 15ετίας

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

13:48ΥΓΕΙΑ

«Έβαλε στο mute τη λαχτάρα μου για ζαμπονοτυρόπιτα»: Μια γυναίκα κι ένας άντρας που κάνουν ενέσεις αδυνατίσματος εξομολογούνται στο Newsbomb

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ο μονότονος ήχος του πρώτου κουδουνιού στη Γαύδο: Το σχολείο με την μόνο μία μαθήτρια - Τι λέει η δήμαρχος στο Newbomb

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας – Πόσα χρήματα θα πάρουν 151.422 στελέχη

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:28WHAT THE FACT

Θρίλερ στο Καζακστάν – Περιπατητές βρήκαν γιγάντια πόρτα στα βουνά και κανείς δεν ξέρει τι είναι!

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η συγκινητική εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Η μητέρα μου η βασίλισσά μου»!

21:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Οι απειλές κατά της ζωής της μετά την δολοφονία Κερκ - «Θα είσαι η επόμενη»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς διαβάζουν στην κυβέρνηση τις δημοσκοπήσεις: Τι λένε για Τσίπρα και Ανδρουλάκη

16:48LIFESTYLE

Grand Hotel: 15 εξελίξεις που ανατρέπουν όσα ξέραμε

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η θερμοκρασία Οκτωβρίου - Τι δείχνουν ECMWF, UKMO, Meteo-France, JMA, NCEP, DWD, CMCC και BOM για την Ελλάδα

17:29ME TO N & ME TO Σ

Πρωίαν… δεν σε είδον!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ