Καιρός: Ανατροπή από το ECMWF - Διαδοχικές κακοκαιρίες «βλέπει» το ευρωπαϊκό μοντέλο
Βαρομετρικό χαμηλό καθοδόν προς τη χώρα μας με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συγκλίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο με την πρόγνωση του Θεοφάνη Χατζηγρίβα που προβλέπει αλλαγή του καιρού το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με το τελευταίο τρέξιμο του ECMWF από τις 21 Σεπτέμβρη κατεβαίνει ένα καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, για την πρώτη γενικευμένου τύπου, κακοκαιρία στη χώρα μας.
Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κάτω από τους 20 βαθμούς κατά τις θερμές ώρες, ενώ δεν αποκλείονται και τα πρώτα χιόνια στα βόρεια ορεινά.
Δείτε την κίνηση των αερίων μαζών με τις ερυθρές αποχρώσεις που διατηρούνται για μέρες, να δίνουν τη θέση τους σε ψυχρότερες αέριες μάζες.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:32 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Van Gogh: The Immersive Experience από τις 22 Οκτωβρίου στο Γουδί
18:22 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, ΑΕΚ: Επίσημα «κιτρινόμαυρος» ο Ζοάο Μάριο
17:23 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία: Ο Ερντογάν μεταβαίνει στο Κατάρ
15:32 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Εκτός φυλακής ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος
16:05 ∙ LIFESTYLE