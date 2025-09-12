Καιρός: Ανατροπή από το ECMWF - Διαδοχικές κακοκαιρίες «βλέπει» το ευρωπαϊκό μοντέλο

Συγκλίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο με την πρόγνωση του Θεοφάνη Χατζηγρίβα που προβλέπει αλλαγή του καιρού το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το τελευταίο τρέξιμο του ECMWF από τις 21 Σεπτέμβρη κατεβαίνει ένα καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, για την πρώτη γενικευμένου τύπου, κακοκαιρία στη χώρα μας.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κάτω από τους 20 βαθμούς κατά τις θερμές ώρες, ενώ δεν αποκλείονται και τα πρώτα χιόνια στα βόρεια ορεινά.

Δείτε την κίνηση των αερίων μαζών με τις ερυθρές αποχρώσεις που διατηρούνται για μέρες, να δίνουν τη θέση τους σε ψυχρότερες αέριες μάζες.