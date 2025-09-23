Καιρός: Με αρκετή λιακάδα και μέχρι 31 βαθμούς η Τρίτη – Εξασθενούν οι άνεμοι

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Γιάννης Φιλιππάκος

Καιρός: Με αρκετή λιακάδα και μέχρι 31 βαθμούς η Τρίτη – Εξασθενούν οι άνεμοι

Πόσο θα φτάσει ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας

Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
4'

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά τους 31 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη δυτική Μακεδονία τις μεσημεριανές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά τοπικά από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 και στις Σποράδες έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα βόρεια τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα θαλάσσια-παραθαλάσσια.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-09-2025

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα θαλάσσια-παραθαλάσσια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και βαθμιαία μετά το μεσημέρι τοπικά έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-09-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, όμως από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-09-2025

Στο Ιόνιο από νωρίς το πρωί και βαθμιαία και στα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραπάνω χρήματα στην τσέπη από τον Οκτώβριο για τους αστυνομικούς - Θα κερδίσουν 1,5 έως 2 μισθούς τον χρόνο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Αυτό είναι το ποσό για το οποίο η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της - Πόσα είναι τα χρήματα που θα επιστρέψει στο κράτος

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απόψε στις 21:00 (ώρα Ελλάδας) η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Τι δεν θα πουν οι δύο ηγέτες

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή λιακάδα και μέχρι 31 βαθμούς η Τρίτη – Εξασθενούν οι άνεμοι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Έκλεισε το διεθνές αεροδρόμιο του Όσλο μετά από πτήσεις drones

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 23 Σεπτεμβρίου

04:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

04:12ΚΟΣΜΟΣ

«Τρομοκρατική οργάνωση» στις ΗΠΑ το κίνημα «Antifa» – Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα

03:48ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Ξανά σε λειτουργία το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης μετά την αναστολή του λόγω παρουσίας drones

03:22ΕΡΓΑΣΙΑ

46η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 700 θέσεις εργασίας

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για συνάντηση με Τραμπ: «Θα διαπραγματευτούμε την απόκτηση F-35 – Δεν βλέπω τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση»

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Γεραπετρίτης: Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους θα πρέπει να έρθει στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ

02:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές ρεύματος

01:42ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα επιδιώξει την ενίσχυση των σχέσεων με την Κίνα

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ο Τραμπ θα παρουσιάσει σε ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Νίγηρας, Μπουρκίνα Φάσο και Μάλι αποσύρονται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

00:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα – Κοντά στο Μπάφι το μέτωπο

00:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα ρεκόρ στη Wall Street με ώθηση τη γιγάντια επένδυση της Nvidia στην OpenAI

00:08ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Γαλλία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης - Αμπάς σε Χαμάς: Παραδώστε τα όπλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Αυτό είναι το ποσό για το οποίο η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της - Πόσα είναι τα χρήματα που θα επιστρέψει στο κράτος

23:23LIFESTYLE

Πέθανε ο «Μίστερ εθνικά μπούτια», Γιώργος Σταυρόπουλος

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξαλλοι οδηγοί ξηλώνουν κάμερες ταχύτητας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχεδόν το 1/4 των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν, πήρε κατευθείαν άδεια – Ολόκληρος νομός έμεινε με τους μισούς νηπιαγωγούς

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονες βροχές - Πότε αλλάζει το σκηνικό

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη influencer δείχνει τους «αμφιλεγόμενους» κανόνες που επιβάλλει στα παιδιά της για τη σχολική χρονιά και γίνεται viral - «Βροχή» τα αρνητικά σχόλια στα social media

00:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα – Κοντά στο Μπάφι το μέτωπο

20:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου – Μποτσουάνα: Δημόσια αργία μετά το ιστορικό χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανισμένο ψάρι επέστρεψε σε ποτάμι σκορπώντας ενθουσιασμό

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Οι κρίσιμες ώρες στο νοσοκομείο και τα μηνύματα σε φίλη της - «Ακόμα δεν μπορούν να καθορίσουν τι είναι»

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πατέρας έκανε όπισθεν και παρέσυρε με το αυτοκίνητο το τρίχρονο αγοράκι του

20:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα χτυπήσει στη χώρα μας

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου – «Του έλιωσαν το κεφάλι»

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για συνάντηση με Τραμπ: «Θα διαπραγματευτούμε την απόκτηση F-35 – Δεν βλέπω τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση»

19:04LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Μετά τον Σήφη, έρχεται νέα δολοφονία – Ποια ηρωίδα πέφτει νεκρή

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή λιακάδα και μέχρι 31 βαθμούς η Τρίτη – Εξασθενούν οι άνεμοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ