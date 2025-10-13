Καιρός: «Καμπανάκι» από τον Σάκη Αρναούτογλου - Πότε θα πέσουν βροχές και καταιγίδες

Από τα ξημερώματα της Δευτέρας, τα σύννεφα θα αρχίσουν να κάνουν πιο αισθητή την παρουσία τους στα δυτικά της χώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας πιο άστατης εβδομάδας.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, από τις πρωινές έως και τις προμεσημβρινές ώρες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα θα επικρατήσουν κατά διαστήματα πυκνές νεφώσεις, με πιθανότητα για τοπικές βροχές.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν πιο έντονες μπόρες κυρίως στη Ζάκυνθο και τη νότια Πελοπόννησο, όμως τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά μέχρι το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, ο καιρός θα διατηρηθεί σχετικά ήπιος και γενικά καλός.

Την Τρίτη, ενδέχεται να επιμείνουν κάποιες τοπικές βροχές στα νότια, όμως γρήγορα μέσα στη μέρα θα σταματήσουν. Η εικόνα του καιρού θα είναι αισθητά βελτιωμένη, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές.

Από την Τετάρτη, ωστόσο, αναμένεται νέα μεταβολή του καιρού, με βροχές που θα ξεκινήσουν από τα ανατολικά ηπειρωτικά και θα επεκταθούν προς τα δυτικά και βόρεια. Οι πρώτες περιοχές που θα επηρεαστούν θα είναι η δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά και η ανατολική Πελοπόννησος.

Την Πέμπτη, το σκηνικό γίνεται πιο βροχερό, κυρίως στα δυτικά και κεντρικά. Ιόνιο, Ήπειρος, δυτική Στερεά, Θεσσαλία, δυτική Μακεδονία και βορειοδυτική Πελοπόννησος θα δεχτούν αξιόλογες βροχοπτώσεις.

Από την Παρασκευή, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα φαινόμενα φαίνεται να εντείνονται. Πιο ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη δυτική Ελλάδα, με τον Σάκη Αρναούτογλου να επισημαίνει ότι η βορειοδυτική Πελοπόννησος, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Θεσσαλία θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

