Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

Η επιστροφή της La Niña στον Ειρηνικό ωκεανό φαίνεται πως θα διαμορφώσει έναν χειμώνα πιο ήπιο από το συνηθισμένο στην Ευρώπη.

Παρότι το φαινόμενο έχει πιο άμεση επίδραση στη Βόρεια Αμερική, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία που προκαλεί επηρεάζει και τη Γηραιά Ήπειρο, οδηγώντας σε αλλαγές στις πιέσεις και στα μοτίβα του αεροχειμάρρου.

Λιγότερα χιόνια στη δυτική και κεντρική Ευρώπη

Τα πιο πρόσφατα προγνωστικά μοντέλα (ECMWF και UKMO) δείχνουν αρνητικές αποκλίσεις στις χιονοπτώσεις σχεδόν σε όλη την ήπειρο. Από τη Γαλλία και τη Γερμανία έως την Ιταλία και την Ιβηρική, η κυριαρχία αντικυκλώνων και δυτικών ρευμάτων περιορίζει τα ψυχρά κύματα. Μόνο τα βόρεια τμήματα, όπως η Σκανδιναβία και οι χώρες της Βαλτικής, φαίνεται να διατηρούν πιο χειμωνιάτικες συνθήκες.

Δεκέμβριος: Ήπια αρχή του χειμώνα

Ο φετινός Δεκέμβριος προβλέπεται ήπιος, όπως αναφέρει το severe-weather.eu, με λίγες χιονοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές της Ευρώπης. Οι υψηλές πιέσεις στην κεντρική ήπειρο περιορίζουν τη διείσδυση ψυχρών αερίων μαζών, με αποτέλεσμα έναν περισσότερο «φθινοπωρινό» παρά χειμωνιάτικο μήνα.

Ιανουάριος: Ενεργοποίηση στη νοτιοανατολική Ευρώπη

Κατά τον Ιανουάριο, οι προγνώσεις δείχνουν μικρή αύξηση των χιονοπτώσεων στα Βαλκάνια και τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι ψυχρές μάζες από τη Μαύρη Θάλασσα ενδέχεται να φέρουν περιστασιακά επεισόδια ψύχους, κυρίως στα βόρεια και ηπειρωτικά της Ελλάδας. Δεν προβλέπεται όμως γενικευμένο «βαρύ» κύμα κακοκαιρίας.

Φεβρουάριος: Επιστροφή της ήπιας κυκλοφορίας

Ο Φεβρουάριος αναμένεται πιο ζεστός, με το κύριο μέτωπο χιονοπτώσεων να περιορίζεται στη βόρεια Ευρώπη. Οι δυτικοί άνεμοι θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες, κάτι που σημαίνει για την Ελλάδα περισσότερες βροχές και λιγότερα χιόνια, κυρίως στα δυτικά και νότια.

Μάρτιος: Τελευταία χειμωνιάτικη ανάσα στην κεντρική Ευρώπη

Τον Μάρτιο διαφαίνεται μια πρόσκαιρη ενίσχυση των χιονοπτώσεων στην κεντρική Ευρώπη, χωρίς ωστόσο να φτάνει στη Μεσόγειο. Για την Ελλάδα, οι θερμοκρασίες θα θυμίζουν περισσότερο πρώιμη άνοιξη, με πιθανές μόνο τοπικές ψυχρές εισβολές μικρής διάρκειας.

Συνολική εικόνα για την Ελλάδα

Η La Niña οδηγεί φέτος σε ήπιο και μεταβατικό χειμώνα για τη νότια Ευρώπη.

Ο Δεκέμβριος θα είναι υγρός αλλά όχι ψυχρός.

Ο Ιανουάριος θα μπορούσε να δώσει κάποια σύντομα ψυχρά επεισόδια , κυρίως στη βόρεια Ελλάδα .

Ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος θα κινηθούν σε ήπιες, σχεδόν ανοιξιάτικες θερμοκρασίες.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, ο χειμώνας 2025-2026 δεν φαίνεται να φέρνει ακραία φαινόμενα ή μεγάλα χιονιά, αλλά περισσότερο έναν ήπιο, εναλλασσόμενο και βροχερό καιρό για τη χώρα μας.

