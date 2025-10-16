Καιρός: Πλησιάζει το διπλό βαρομετρικό χαμηλό - Η πρόβλεψη του GFS για τις επόμενες ώρες

Ραγδαία αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός σύμφωνα με το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Πλησιάζει το διπλό βαρομετρικό χαμηλό - Η πρόβλεψη του GFS για τις επόμενες ώρες
ΚΑΙΡΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τον καιρό στη χώρα, φέρνοντας βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

Η ανανέωση των προγνώσεων από το μοντέλο GFS αποκαλύπτει την πορεία και την ένταση των συστημάτων αυτών, με το πρώτο να δραστηριοποιείται από το βράδυ και το δεύτερο να ακολουθεί από την Κυριακή, επεκτείνοντας τα φαινόμενα και στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του GFS, το πρώτο βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί σταδιακά πάνω από τα δυτικά τμήματα της χώρας, προκαλώντας βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες κυρίως σε νησιωτικές περιοχές του Ιονίου και στα δυτικά της ηπειρωτικής Ελλάδας.

gfs.jpg

Η ένταση των φαινομένων αναμένεται να είναι ισχυρή σε ορισμένες περιοχές, ιδιαίτερα σε ζώνες με αυξημένη υγρασία και ανισόπεδη τοπογραφία.

Το δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό, που σύμφωνα με το αμερικανικό μοντέλο θα εισέλθει από την Κυριακή, επηρεάζει μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος. Η επέκταση των βροχοπτώσεων και των καταιγίδων προς την κεντρική και βόρεια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των αστικών κέντρων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, υποδηλώνει μια πιο γενικευμένη μεταβολή του καιρού.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί αυξημένες πιθανότητες για έντονα καιρικά φαινόμενα, με προσοχή να απαιτείται σε περιοχές που συνήθως πλήττονται από πλημμυρικά φαινόμενα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και βελτίωση το βράδυ στις υπόλοιπες περιοχές.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3, στα ανατολικά και βαθμιαία και στα κεντρικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και από αργά το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του Ιονίου και την Ήπειρο και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες όπου τις βραδινές ώρες θα ενταθούν. Εξασθένηση από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.
Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4, βαθμιαία στο Ιόνιο 5 με 6 και αργά το βράδυ 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στη Θεσσαλία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.
Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ορεινά.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία και στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές μέχρι το απόγευμα.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 με 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονα.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο με πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση που από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025

Στα νότια και τα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Βαθμιαία στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-10-2025

Στα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία - «Συνελήφθησαν ο φυσικός και ο ηθικός αυτουργός»

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Κηφισίας: Η στιγμή που αυτοκίνητο έπεσε στην τζαμαρία υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo: η επόμενη γενιά ζωνών ασφαλείας βραβεύεται από το TIME

10:46ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οκτώβριος με 10% έκπτωση σε όλα τα supermarket του efood από το Vodafone Thank you

10:41ΣΤΟΙΧΗΜΑ

EuroLeague: Σούπερ προσφορές* για τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού από το Pamestoixima.gr

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό πόκερ στην Ουκρανία για Τραμπ, Πούτιν, Ζελένσκι με Tomahawk και πυρηνικές απειλές

10:30ΥΓΕΙΑ

«Ορμόνες σε Ισορροπία, Βιώσιμος Πλανήτης» - η νέα καμπάνια των Femarelle® με ελληνική υπογραφή

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Εγώ δεν μπήκα ποτέ στο κάμπινγκ» - Οι δύο διαφορετικές ιστορίες που αναφέρουν οι 22χρονοι συλληφθέντες

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιερός Άρτος 1.300 ετών αποκαλύπτει μοναδική εικόνα του Χριστού

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η ΕΕ έχει πέντε χρόνια να ετοιμαστεί για πόλεμο με τη Ρωσία

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Πλαστικός χειρουργός: «Ήταν τόσο επιθετική που τρόμαξα», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας για την 43χρονη οδηγό

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική παραλία που χρίστηκε «καλύτερη παγκοσμίως» καταστράφηκε από τον κόσμο και τους influencers

10:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Οδηγία της ΚΕΔ για μείωση της χρήσης VAR - «Πρέπει να βελτιωθούμε»

10:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος για τους θεσμούς: Η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη

10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Μη σηκώσετε το κινητό αν σας καλεί αυτός ο αριθμός: Απάτη με ψεύτικες κλήσεις «από την Google»

10:00ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής: Πώς υιοθετώντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής, επηρεάζουμε την υγεία μας

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Διακινητής μεταναστών ο δράστης της δολοφονίας έξω από ξενοδοχείο

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Κάτι αλλάζει στη διατροφή των καρχαριών και αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο - Οι ειδικοί προειδοποιούν

09:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Φονιάς Χολμς» και «Τρομερό διπλό μπαμ»: Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

11:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία - «Συνελήφθησαν ο φυσικός και ο ηθικός αυτουργός»

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Πλαστικός χειρουργός: «Ήταν τόσο επιθετική που τρόμαξα», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας για την 43χρονη οδηγό

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

09:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτό είναι το πρόσωπο που αποκλείστηκε από την δεύτερη διαθήκη - Δύο συγγενείς του 68χρονου στο «στόχαστρο» της ΕΛΑΣ

09:50ΚΟΣΜΟΣ

«Ο πρίγκιπας Άντριου θεωρούσε ότι ήταν αναφαίρετο δικαίωμα του να κάνει σεξ μαζί μου»: Τι αποκαλύπτει η Βιρτζίνια Τζιούφρε στο νέο της βιβλίο

07:15ΥΓΕΙΑ

Ελπίδα για εκατομμύρια ανθρώπους: Πιο κοντά από ποτέ οι επιστήμονες σε εμβόλιο που σταματά τον καρκίνο και τις μεταστάσεις

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίζεται σήμερα το νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Ποιες αλλαγές φέρνει για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική παραλία που χρίστηκε «καλύτερη παγκοσμίως» καταστράφηκε από τον κόσμο και τους influencers

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Νταϊάν Κίτον: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της ηθοποιού

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Εγώ δεν μπήκα ποτέ στο κάμπινγκ» - Οι δύο διαφορετικές ιστορίες που αναφέρουν οι 22χρονοι συλληφθέντες

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Κάτι αλλάζει στη διατροφή των καρχαριών και αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο - Οι ειδικοί προειδοποιούν

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός; Συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας - Ποια μέρα θα είναι η πιο δύσκολη

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιερός Άρτος 1.300 ετών αποκαλύπτει μοναδική εικόνα του Χριστού

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη: Δεν σβήνουμε τα ονόματα, αλλά βάζουμε τέλος στις διαμαρτυρίες στο ιερό μνημείο

08:49ΕΛΛΑΔΑ

diathikes.gr: Δημοσίευση διαθήκης σε 7 ημέρες - Πώς θα λειτουργεί η πλατφόρμα

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα το επόμενο τρίμηνο! - Αναλυτικός χάρτης

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Ένα νέο ηφαιστειακό νησί αναδύθηκε από τον ωκεανό προκαλώντας δέος στους επιστήμονες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ