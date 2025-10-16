Καιρός: Επιστρέφει το «καλοκαίρι του Άη Δημήτρη» - Θα φτάσει στους 30 η θερμοκρασία

Ξεκινάει μια περίοδος με βροχές και καταιγίδες η οποία ωστόσο δεν θα διαρκέσει ιδιαίτερα

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Επιστρέφει το «καλοκαίρι του Άη Δημήτρη» - Θα φτάσει στους 30 η θερμοκρασία
Μπαίνουμε από σήμερα στη ζώνη επιρροής των μικροδιαταραχών που θα επηρεάσουν τη δυτική και νότια Ελλάδα έως και την Τετάρτη, δίνοντας κατά διαστήματα περάσματα βροχής από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Οι βροχοπτώσεις αυτές δεν θα έχουν ένταση ή διάρκεια, ωστόσο θα είναι αρκετές για να δώσουν ωφέλιμο νερό σε αρκετές περιοχές, όπως αναφέρει η σελίδα πρόγνωσης Weather Analysis.

Βροχές στη δυτική και νότια Ελλάδα

Οι μεγαλύτερες ποσότητες βροχής αναμένονται στα δυτικά, ενώ αξιοσημείωτα φαινόμενα θα σημειωθούν και σε ηπειρωτικές περιοχές της κεντρικής και κυρίως της νότιας χώρας, καθώς και στην Πελοπόννησο.

Τη Δευτέρα οι βροχές θα επεκταθούν και στα νησιά του Αιγαίου, με τοπικά αξιόλογες εντάσεις. Αντίθετα, η βόρεια Ελλάδα δεν φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα, με εξαίρεση τη δυτική Μακεδονία, ενώ ήπια θα είναι τα φαινόμενα και στην Κρήτη.

Πτώση στις μέγιστες θερμοκρασίες

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στις μέγιστες τιμές λόγω της αυξημένης συννεφιάς, ωστόσο οι ελάχιστες θα ανέβουν, κάνοντας τα βράδια πιο ήπια σε σχέση με τα προηγούμενα.

Το φαινόμενο του πρόωρου ψύχους

Αξίζει να σημειωθεί πως ο φετινός πρόωρος ψυχρός καιρός φαίνεται να έχει περιορίσει τη δυναμική της ατμόσφαιρας, εξουδετερώνοντας τις συνθήκες που συνήθως οδηγούν σε έντονες φθινοπωρινές καταιγίδες. Έτσι, δεν αναμένονται φαινόμενα με ακρότητες ή προβλήματα.

Προοπτική βελτίωσης μετά την Τετάρτη

Οι μικροδιαταραχές αυτές φαίνεται να υποχωρούν από την Τετάρτη, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα νέο διάστημα καλοκαιρίας. Από τα τέλη της εβδομάδας και έπειτα, ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά σε όλη τη χώρα, με την επιστροφή του «μικρού καλοκαιριού του Αη Δημήτρη» και θερμοκρασίες που δεν αποκλείεται να φτάσουν ξανά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

