Πού θα «χτυπήσει» το πρώτο κύμα κακοκαιρίας

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα
ΚΑΙΡΟΣ
Ριζική αλλαγή σκηνικού αναμένεται όσον αφορά τον καιρό των επομένων ημερών, ενώ πλέον υπάρχουν και οι πρώτες πληροφορίες για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το Weather Analysis Greece:

Βρισκόμαστε σε ένα ποσοστό γύρω στο 75%, ώστε όλες οι εορταστικές εκδηλώσεις , οι εκδρομές και γενικά οι δραστηριότητες που θα περιστραφούν γύρω από το τριήμερο, να πραγματοποιηθούν με καιρικές συνθήκες που θα παραπέμπουν μάλλον σε καλοκαίρι, ιδιαίτερα στην νότια χώρα.

Βέβαια, λόγω του προχωρημένου της εποχής, τέτοιες θερμές εισβολές από εδώ και στο εξής, φέρνουν πάντα πυκνές ομίχλες κυρίως στους κλειστούς κάμπους, έτσι κάποιες μεμονωμένες κλασικές περιοχές, πιθανότατα να εξαιρεθούν από το γενικότερο καλοκαιρινό κλίμα που αρχίζει να διαμορφώνεται για το τριήμερο.

Παράδειγμα, μπορεί η Λάρισα να έχει πυκνές ομίχλες με 15 βαθμούς το μεσημέρι της 28ης, ενώ στον Βόλο, η θερμοκρασία να ξεπερνά τους 25 βαθμούς συνοδεία ηλιοφάνειας την ίδια μέρα. Θα το δούμε βέβαια αυτό με λεπτομέρεια όσο θα πλησιάζουμε προς το εν λόγω διάστημα.

Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του το επόμενο πενθήμερο, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια, μεγάλος όγκος νερού αναμένεται το επόμενο πενθήμερο στην δυτική Ελλάδα.

Οι δύο καιρικές «διαταραχές»

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, δύο διαταραχές από τα δυτικά θα μας επηρεάσουν το επόμενο πενθήμερο με αρκετές βροχές σε πρώτο βαθμό στη δυτική Ελλάδα και σε δεύτερο βαθμό στην κεντρική Στερεά, στην Πελοπόννησο και ίσως στα νοτιότερα της Θεσσαλίας.

Η πρώτη διαταραχή θα επηρεάσει την χώρα από τα ξημερώματα της Παρασκευής έως το μεσημέρι του Σαββάτου και η δεύτερη από το μεσημέρι της Κυριακής μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, χωρίς σημαντική μεταβολή της θερμοκρασίας.

Για τις υπόλοιπες περιοχές δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, ενώ οι άνεμοι, με εξαίρεση την Παρασκευή στο Ιόνιο που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα.

