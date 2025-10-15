Καιρός: Αβαθές βαρομετρικό χαμηλό φέρνει συνεχόμενες κακοκαιρίες - Πότε ξεκινούν

Το σκηνικό του καιρού αποκτά σταδιακά φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται κοντά στα κανονικά ή και λίγο χαμηλότερα επίπεδα για την εποχή — γενικά μεταξύ 20 και 24 βαθμών Κελσίου.

Όπως αναφέρει η μετεωρολόγος, Όλγα Παπαβγούλη, την Πέμπτη προβλέπεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια, ενώ το Σάββατο θα σημειωθεί πρόσκαιρη άνοδος.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία εξακολουθεί να επηρεάζεται από τον ισχυρό αντικυκλώνα εμποδιστή στη βορειοδυτική Ευρώπη, ο οποίος σταδιακά εξασθενεί. Παράλληλα, οι θερμές και υγρές αέριες μάζες στη Μεσόγειο ενισχύουν την ατμοσφαιρική αστάθεια, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για τη διαδοχική διέλευση συστημάτων κακοκαιρίας τουλάχιστον έως και την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου.

Από το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή, ένα αβαθές βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί από τα δυτικά προς τη χώρα μας, και έτσι θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες.

Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, όπου θα σημειωθούν και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, με πιθανότητα να είναι τοπικά ισχυρές, ενώ στα δυτικά παράκτια τμήματα θα σημειωθούν καταιγίδες μικρότερης έντασης. Βροχοπτώσεις θα επηρεάσουν επίσης τη βόρεια, κυρίως, αλλά και την κεντρική ηπειρωτική χώρα.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα ενισχυθούν από το βράδυ της Πέμπτης, φτάνοντας σε θυελλώδεις νοτιάδες 8 με 9 μποφόρ κατά τη διάρκεια της Παρασκευής.

Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν, όμως από την Κυριακή και τη Δευτέρα, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί εκ νέου προς την περιοχή μας, δίνοντας περισσότερες βροχές σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων και των ανατολικότερων τμημάτων της χώρας καθώς και της Αττικής.

Διαβάστε επίσης