Καιρός: Ολική μεταβολή του σκηνικού τα επόμενα 24ωρα - Πού θα «χτυπήσει» το πρώτο κύμα κακοκαιρίας

Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλιας για την πορεία του καιρού το επόμενο πενθήμερο

Καιρός: Ολική μεταβολή του σκηνικού τα επόμενα 24ωρα - Πού θα «χτυπήσει» το πρώτο κύμα κακοκαιρίας
ΚΑΙΡΟΣ
Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του το επόμενο πενθήμερο, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια, μεγάλος όγκος νερού αναμένεται το επόμενο πενθήμερο στην δυτική Ελλάδα.

Οι δύο καιρικές «διαταραχές»

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, δύο διαταραχές από τα δυτικά θα μας επηρεάσουν το επόμενο πενθήμερο με αρκετές βροχές σε πρώτο βαθμό στη δυτική Ελλάδα και σε δεύτερο βαθμό στην κεντρική Στερεά, στην Πελοπόννησο και ίσως στα νοτιότερα της Θεσσαλίας.

Η πρώτη διαταραχή θα επηρεάσει την χώρα από τα ξημερώματα της Παρασκευής έως το μεσημέρι του Σαββάτου και η δεύτερη από το μεσημέρι της Κυριακής μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, χωρίς σημαντική μεταβολή της θερμοκρασίας.

Για τις υπόλοιπες περιοχές δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, ενώ οι άνεμοι, με εξαίρεση την Παρασκευή στο Ιόνιο που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα.

