Τσατραφύλλιας: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία με βροχές και θυελλώδεις ανέμους

Τσατραφύλλιας: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία με βροχές και θυελλώδεις ανέμους
Σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα κινείται ο καιρός καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Alpha Γιώργο Τσατραφύλλια, «Ζούμε ένα φθινόπωρο από τα παλιά», με τη σωστή θερμοκρασία για την εποχή, αλλά και τις βροχές που είθισται να φέρνει μαζί του το φθινόπωρο.

Όσον αφορά τoν καιρό τις επόμενες ημέρες αλλά και την νέα επιδείνωση που έρχεται από την Πέμπτη, στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος αναφέρει:

Με σκόρπια ψιλόβροχα ( εκτός από τα νησιά του Αιγαίο και τη Θράκη) και συννεφιές, θα κυλίσει ο καιρός μέχρι την Πέμπτη 16/10/25 .

Η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα προσφέροντας θερμική άνεση στον ανθρώπινο οργανισμό.


Στους 22 βαθμούς θα κυμανθεί η θερμοκρασία στα πεδινά και μονοψήφιες τιμές τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 - 23 βαθμούς.

«"Ζούμε ένα Φθινόπωρο από τα παλιά..."
Καλημέρα και καλή εβδομάδα!
Με σκόρπια ψιλόβροχα ( εκτός από τα νησιά του Αιγαίο και τη Θράκη) και συννεφιές, θα κυλίσει ο καιρός μέχρι την Πέμπτη 16/10/25 .

Η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα προσφέροντας θερμική άνεση στον ανθρώπινο οργανισμό .Στους 22 βαθμούς το θερμοκρασιακό ταβάνι στα πεδινά και μονοψήφιες τιμές τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας .

Από την Παρασκευή τα ξημερώματα μια οργανωμένη κακοκαιρία που θα επηρεάσει την γειτονική μας Ιταλία, φαίνεται σταδιακά να επηρεάζει με περισσότερες βροχές και θυελλώδεις νοτιάδες τη δυτική Ελλάδα.Το σύστημα αυτό θα αξιολογηθεί τα επόμενα 24ώρα.

Υ.Γ : Στην Αττική δεν βλέπω κάτι το αξιόλογο.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 -23 βαθμούς».

