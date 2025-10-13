Καιρός: Πώς επηρεάζει ο αντικυλώνας τύπου «Ω» την Ελλάδα - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

Μετά το σύντομο παράθυρο καλοκαιρίας και τη θερμοκρασία που το Σάββατο άγγιξε τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου στην Πελοπόννησο, η νέα εβδομάδα ξεκινά με καλό καιρό και περιορισμένα φαινόμενα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη, σταδιακά το σκηνικό θα γίνεται πιο φθινοπωρινό, με περισσότερες νεφώσεις και βροχοπτώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους.

Από την Τετάρτη, οι νεφώσεις θα αρχίσουν να πυκνώνουν στη χώρα, με μπόρες και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά κυρίως στα ανατολικά και νότια καθώς και στη Μακεδονία, ενώ από την Πέμπτη το βράδυ και κυρίως την Παρασκευή, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ανάλογα με την τροχιά του, θα καθορίσει την ένταση και την έκταση των φαινομένων.

Προς το παρόν, φαίνεται ότι θα έχουμε περισσότερες βροχοπτώσεις στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα και τοπικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, ενώ τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα στα κεντρικά και βόρεια.

Η θερμοκρασία έχει ήδη σημειώσει πτώση από χθες και πλέον κυμαίνεται σε πιο φθινοπωρινά επίπεδα, γύρω στους 20 με 24 βαθμούς Κελσίου, με ψύχρα το πρωί και το βράδυ.

Οι άνεμοι γενικά δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ, καθώς έχουν αρχίσει να εξασθενούν σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, ενώ από την Πέμπτη θα ενισχυθούν ξανά στο Ιόνιο.

Στην ευρύτερη εικόνα, πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη έχει εγκατασταθεί ένας αντικυκλώνας τύπου Ω, ο οποίος επηρεάζει τη γενική κυκλοφορία στην ήπειρο.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην ανατολική του πλευρά, κάτι που εξηγεί τη σχετική σταθερότητα του καιρού στην αρχή της εβδομάδας και τη σταδιακή μεταβολή στη συνέχεια, με την είσοδο διαταραχών από τη Μεσόγειο από τα δυτικά.

