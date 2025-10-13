Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

Η εξέλιξη των βαρομετρικών χαμηλών αλλάζει το σκηνικό του καιρού

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης
ΚΑΙΡΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο ECMWF ανανεώθηκε το βράδυ της Κυριακής, επιβεβαιώνοντας την πρόβλεψη για διαδοχικές κακοκαιρίες που αναμένεται να επηρεάσουν και την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, οι πρώτες βροχοπτώσεις θα περιοριστούν κυρίως στα δυτικά και κεντρικά της χώρας μέσα στην εβδομάδα, ενώ από τις 19-20 Οκτωβρίου και έως το τέλος του μήνα αναμένεται μια πιο γενικευμένη επιδείνωση του καιρού σε ευρύτερες περιοχές.

Η εξέλιξη των βαρομετρικών χαμηλών, όπως καταγράφεται από το ECMWF, δείχνει μια τάση για σταθερό καιρό με βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα στο τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Η αρχική κακοκαιρία θα αφορά κυρίως τα δυτικά και κεντρικά τμήματα της χώρας, με τοπικά έντονα φαινόμενα, ενώ οι επόμενες διαταραχές θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές, φέρνοντας βροχοπτώσεις σχεδόν παντού.

Παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις παραμένουν σε πρώιμο στάδιο και μακριά από την οριστική επιβεβαίωση, το διάστημα γύρω από τις εορτές του Αγίου Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου φαίνεται πιθανό να συνοδευτεί από βροχές.

trito-dekaimeroi.jpg

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Στα υπόλοιπα τμήματα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το βράδυ στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν, με ασθενείς βροχές από το μεσημέρι και στα νοτιότερα τμήματα από το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα τμήματα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το απόγευμα στη δυτική Κρήτη όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και στα Δωδεκάνησα από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 14-10-2025

Σε όλη τη χώρα λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και από τις πρωινές ώρες στη δυτική Κρήτη, με τοπικές βροχές ή όμβρους.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι ασθενείς και βαθμιαία θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα το απόγευμα στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 23 και στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-10-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά και την Κρήτη με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-10-2025

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Από αργά το βράδυ στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-10-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα κεντρικά και τα βόρεια. Εξασθένηση των φαινομένων προβλέπεται από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:53ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Επιχειρηματική Συνένωση Allwyn και ΟΠΑΠ δημιουργεί τον 2ο Μεγαλύτερο Εισηγμένο Φορέα Εκμετάλλευσης Τυχερών Παιγνίων Παγκοσμίως

10:52ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Επιστροφή με double double για Γιάννη Αντετοκούνμπο στο φιλικό με Μπουλς

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Jeep: Προσφορές που ανεβάζουν την αξία και ρίχνουν την τιμή του Avenger

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή Χαμάς: Δεύτερη αυτοκτονία σε 48 ώρες, στη σκιά της επιστροφής των ομήρων

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Άννα Κυριακού

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο

10:40ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης: Μια σιωπηλή απειλή που μπορούμε να προλάβουμε

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

10:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Θα πάμε σε lock down αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση» λέει στο Newsbomb ανώτερο στέλεχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

10:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εξωτερικών: Την Τρίτη στην Αθήνα η συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με την Παλαιστίνια ομόλογό του

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Xαμάς: Το Ισραήλ «απέτυχε» - «Θα τηρήσουμε τη συμφωνία εφόσον την τηρήσει το Ισραήλ»

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

10:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Τασούλα για μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: «Ταυτισμένο με την ιστορία του έθνους - Να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του»

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ ο Τραμπ με τιμές ήρωα: «Ο Θεός να ευλογεί τον ειρηνοποιό» - Το γιγαντιαίο «ευχαριστώ» σε παραλία του Τελ Αβίβ

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικοι με κλεμμένο SUV τρομοκράτησαν τον Βόλο - Περιπετειώδης καταδίωξη

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ ο Ντόναλντ Τραμπ - Με υψωμένη γροθιά βγήκε από το Air Force One

09:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Διαφοροποίηση από ΠΑΣΟΚ και κάλεσμα σε προοδευτική συμμαχία

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πλησιάζει ο εντοπισμός του δράστη, «κλείδωσε» το κίνητρο - Οι εκτιμήσεις για «συμβόλαιο θανάτου»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Tesla υποχωρεί στη Γερμανία, οι Κινέζοι εκτοξεύονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Άννα Κυριακού

06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον: Η ανατριχιαστική κλήση στο 911

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

08:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις: «Αγγίζει» τον δολοφόνο η ΕΛΑΣ, πού βρίσκεται ο συνεργός

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροπέδες σε Δανή υπήκοο - Κατέβασε την ελληνική σημαία και χτύπησε αρχιφύλακα

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πλησιάζει ο εντοπισμός του δράστη, «κλείδωσε» το κίνητρο - Οι εκτιμήσεις για «συμβόλαιο θανάτου»

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή Χαμάς: Δεύτερη αυτοκτονία σε 48 ώρες, στη σκιά της επιστροφής των ομήρων

07:40WHAT THE FACT

Ευρωπαϊκός συναγερμός για επικίνδυνο ψάρι που συνεχίζει να πωλείται - Μην το καταναλώσετε

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Τιμές… Μονακό σε 5 περιοχές της Ελλάδας - Αναλυτικοί πίνακες

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Xαμάς: Το Ισραήλ «απέτυχε» - «Θα τηρήσουμε τη συμφωνία εφόσον την τηρήσει το Ισραήλ»

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Θα πάμε σε lock down αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση» λέει στο Newsbomb ανώτερο στέλεχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Απελευθερώθηκαν οι πρώτοι 7 όμηροι

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ ο Ντόναλντ Τραμπ - Με υψωμένη γροθιά βγήκε από το Air Force One

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Από τα κιμπούτζ στις «σήραγγες θανάτου» της Χαμάς: Οι ιστορίες των 20 ομήρων που απελευθερώθηκαν

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Βέλο Κορινθίας: Μαύρο υγρό αντί για νερό – Οι κάτοικοι ζουν με εμφιαλωμένα και τον φόβο κάθε φορά που ανοίγουν τη βρύση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ