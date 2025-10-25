Καιρός: Με ανοιξιάτικο καιρό θα γίνουν οι παρελάσεις - Στους 32 τα θερμόμετρα στην Κρήτη

Σε τροχιά ανόδου βρίσκεται η θερμοκρασία σε μεγάλο μέρος της χώρας, με το θερμόμετρο να αγγίζει ήδη από χθες τους 30 βαθμούς στην Κρήτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια.

Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν μέχρι και τη Δευτέρα, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νησί της Κρήτης, όπου αναμένονται τιμές στους 31 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και την Πελοπόννησο ο υδράργυρος θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς.

Την ίδια ώρα, μια διαταραχή-εξπρές θα κινηθεί προς τη χώρα προκαλώντας βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν στο Αιγαίο φτάνοντας τα 8 μποφόρ, κυρίως από το απόγευμα της Κυριακής και μετά.

Όσον αφορά τις εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου, ο καιρός θα σταθεί σύμμαχος. Οι παρελάσεις σε όλη τη χώρα αναμένεται να πραγματοποιηθούν χωρίς προβλήματα, με ήπιες καιρικές συνθήκες και καλή ορατότητα.