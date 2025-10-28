Με σύμμαχο τον καιρό οι εορτασμοί για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου – Πού και πότε θα βρέξει

Στρατιωτική παρέλαση στην Θεσσαλονίκη για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην ανατολική νησιωτική χώρα και βαθμιαία στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο Ιόνιο και τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 με 23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 24 και στα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση Αρναούτογλου

Με γενικά αίθριο καιρό θα κυλήσει η 28η Οκτωβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, ο άστατος καιρός θα διατηρηθεί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπως η Ρόδος και η Σάμος.

Προς τις μεσημεριανές ώρες, η Κέρκυρα θα μπει στον «χορό» της αστάθειας αλλά και περιοχές της Ηπείρου αλλά και στις βόρειες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα, μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου αναμένεται να σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες.

Η Αθήνα θα έχει πολλή ηλιοφάνεια ενώ η Θεσσαλονίκη αύριο θα «βγάλει» κάποια σύννεφα, με πιθανότητα να βρέξει στις γύρω ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 25 βαθμούς κυρίως σε περιοχές της Κρήτης ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει τους 24 βαθμούς στην Αττική.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 28 Οκτωβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ανατολικά τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα δυτικά το απόγευμα θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα ενισχυθούν στα 4 με 5 και πρόσκαιρα στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στον Κορινθιακό και στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα, έως 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε βορείων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε βορείων διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους κυρίως στα ηπειρωτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 20, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 24 με 25 και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από νωρίς το μεσημέρι και από τα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το βράδυ στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 01-11-2025

Στη δυτική Ελλάδα αυξημένες νεφώσεις και στο Ιόνιο τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.