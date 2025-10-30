Καιρός: Χωρίς φαινόμενα η Πέμπτη – Πότε και σε ποιες περιοχές θα επιστρέψουν οι βροχές

Γενικά αίθριος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Newsbomb

Καιρός: Χωρίς φαινόμενα η Πέμπτη – Πότε και σε ποιες περιοχές θα επιστρέψουν οι βροχές
ΚΑΙΡΟΣ
4'

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες στα βορειοδυτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά και στα δυτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι στις περισσότερες περιοχές μεταβλητοί ασθενείς, στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες από βόρειες διευθύνσεις, έως 5 μποφόρ στα νοτιοανατολικά.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες στα βόρεια και από το βράδυ και στις υπόλοιπες περιοχές.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις απο το βράδυ.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στα βόρεια.
Άνεμοι: Αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα νότια έως 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.
Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-10-2025

Στη Μακεδονία και τη Θράκη σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις.
Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές από νωρίς το απόγευμα στα δυτικά και κυρίως στο Ιόνιο, όπου τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 01-11-2025

Στο κεντρικό και το νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοδυτικά και μεμονωμένες καταιγίδες.
Στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός.
Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 02-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια όπου κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες. Μικρής διάρκειας βροχές θα σημειωθούν στη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 03-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις οι οποίες στα δυτικά και νότια θα είναι αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη του Γένους Σχολή: «Ξεσπιτώνονται» μαθητές και καθηγητές για αντισεισμικές εργασίες – Σενάριο για μαθήματα σε κοντέινερ στην αυλή

06:40LIFESTYLE

Φωτιά στα… βράδια του Σαββατοκύριακου – Τι αλλάζει στα κανάλια

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός AKTOR: Όποιο deal κυνήγησε, το πέτυχε με ευκολία

06:32BOMBER

Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό ρεύμα: Στο «κόκκινο» η χονδρική τιμή - Νέες χρεώσεις για τα πράσινα τιμολόγια από 1η Νοεμβρίου

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα - Καταγγελία για κλαμπ: Σέρβιραν αλκοόλ σε ανήλικους - Ελλιπείς έλεγχοι

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις το 2026: Ποιοι κερδίζουν από τη νέα φορολογική κλίμακα - Τι ισχύει για τον κατώτατο μισθό

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεντρική Επιτροπή ζητούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέλουν το «φλερτ» με τον Τσίπρα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Σε ιστορικό χαμηλό η στάθμη του Μόρνου: Ανακοινώσεις μέτρων για τη λειψυδρία από την κυβέρνηση

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Τα τηλέφωνα του 22χρονου στον εργοδότη πριν τις απόπειρες δολοφονίας στον 68χρονο

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης και Δένδιας: Το κτήριο του υπουργείου Άμυνας έσπασε τον πάγο - Έρχεται αναβάθμιση και του μνημείου στον Άγνωστο Στρατιώτη

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χωρίς φαινόμενα η Πέμπτη – Πότε και σε ποιες περιοχές θα επιστρέψουν οι βροχές

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Σι στη Νότια Κορέα με στόχο να αμβλυνθούν οι διαφορές ΗΠΑ – Κίνας

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 30 Οκτωβρίου

04:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

04:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ: Μέσω myAADE οι δηλώσεις για τις πυρκαγιές του 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Τα τηλέφωνα του 22χρονου στον εργοδότη πριν τις απόπειρες δολοφονίας στον 68χρονο

03:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ έδωσε εντολή να ξεκινήσουν αμέσως οι δοκιμές πυρηνικών όπλων – «Δεν είχα άλλη επιλογή»

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

06:46ΥΓΕΙΑ

Γκρίζα μαλλιά; Ίσως τελικά δεν είναι «κακά μαντάτα», αλλά σημάδι προστασίας

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Άντε να δούμε πότε θα ξαναβρέξει» - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα έχει φτιάξει νέα δάση σε έκταση ίση με αυτή του Τέξας

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις το 2026: Ποιοι κερδίζουν από τη νέα φορολογική κλίμακα - Τι ισχύει για τον κατώτατο μισθό

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Μονακό 87-92: Με τρομερό Τζέιμς πέρασε από το ΣΕΦ πριν τον Παναθηναϊκό - Η βαθμολογία

06:40LIFESTYLE

Φωτιά στα… βράδια του Σαββατοκύριακου – Τι αλλάζει στα κανάλια

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Το υπερόπλο που «δεν μπορεί να αναχαιτιστεί» - Ο Πούτιν παρουσίασε το Poseidon

12:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος: Συγκινεί η ανάρτηση της συζύγου του, Μάρας Θρασυβουλίδου

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Σε ιστορικό χαμηλό η στάθμη του Μόρνου: Ανακοινώσεις μέτρων για τη λειψυδρία από την κυβέρνηση

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη του Γένους Σχολή: «Ξεσπιτώνονται» μαθητές και καθηγητές για αντισεισμικές εργασίες – Σενάριο για μαθήματα σε κοντέινερ στην αυλή

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Κρεμλίδου μετά την καταδίκη του αστυνομικού για revenger porn: «Σήμερα ήταν μια νίκη για όλα τα θύματα αντίστοιχων καταστάσεων»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ