Καιρός - Μαρουσάκης: Πότε θα έχουμε βροχές στην Αττική

Αρκετή συννεφιά και... λίγο ήλιο θα έχουμε σήμερα Παρασκευή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του Open στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», αυτή η συννεφιά δεν θα συνοδευτεί από βροχές, με εξαίρεση τα δυτικά και νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας. Την άλλη εβδομάδα, πάντως, δεν αποκλείεται να δούμε πιο φθινοπωρινό καιρό με περισσότερες βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.

Λίγο πριν μπει ο Νοέμβριος, ο οποίος παραδοσιακά είναι βροχοφόρος μήνας, η Παρασκευή θα έχει, όπως προαναφέραμε, συννεφιά και βροχοπτώσεις στα δυτικά και νότια, που αναμένεται να επιμείνουν και το Σαββατοκύριακο. Δεν θα είναι ωστόσο φαινόμενα που θα προκαλέσουν προβλήματα.

Σε ό,τι αφορά στους ανέμους, η Παρασκευή θα κυλήσει ομαλά αλλά το Σάββατο και περισσότερο την Κυριακή, θα δούμε ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία είναι χαμηλά στη βόρεια Ελλάδα με πολλές περιοχές να ξεκινούν τη μέρα με λιγότερους από 10 βαθμούς, αλλά δυτικά, ανατολικά φτάνει μέχρι και 20 βαθμούς. Αργά το μεσημέρι περιμένουμε κοντά στους 20-22 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα και ίσως μέχρι 25-26 προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης.

Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές σε περιοχές που βρέχονται από τον Σαρωνικό, ενώ ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς στο κέντρο.

Στη Θεσσαλονίκη, θα υπάρχει συννεφιά όχι όμως βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς αργά το μεσημέρι.

Το Σάββατο, στα νησιά του Ιονίου, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη θα δούμε ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, θα έχουμε συννεφιά που θα εναλλάσσεται με ηλιοφάνεια.

Την Κυριακή, τέλος, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση και περιμένουμε βροχές και κακοκαιρία από την Τρίτη.