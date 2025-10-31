Επιμένει ο «ανοιξιάτικος» καιρός – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Γενικά αίθριος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Newsbomb

Επιμένει ο «ανοιξιάτικος» καιρός – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο
ΚΑΙΡΟΣ
4'

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και από το βράδυ στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Aραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι και από το βράδυ στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών από το απόγευμα.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία στα νότια νότιοι νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Aραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Aραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και τοπικά στα νότια βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το βράδυ στα δυτικά και τα νότια.
Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Aραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 01-11-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός.
Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 02-11-2025

Στη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Μικρής διάρκειας τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 03-11-2025

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 04-11-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία στα δυτικά σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βορειοδυτικά.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:04ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια Τζιούφρε: Πώς το «κορίτσι της διπλανής πόρτας» έδιωξε τον πρίγκιπα Άντριου από το παλάτι

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για συγκράτηση των τιμών σε ρεύμα και νερό

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Επιμένει ο «ανοιξιάτικος» καιρός – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές επιδομάτων σε περισσότερους από 600.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά

04:52WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 31 Οκτωβρίου

04:26ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2024: Σε αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες καλούνται οι 1.245 υποψήφιοι για τη Δημοτική Αστυνομία (ΔΕ)

04:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

03:38ΕΡΓΑΣΙΑ

Πυροσβεστικό Σώμα: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις προσλήψεις 150 ατόμων επταετούς θητείας – Δείτε την προκήρυξη

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Απερισκεψία» η απόφαση Τραμπ για τις πυρηνικές δοκιμές

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ : Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των δύο ομήρων που παρέδωσε η Χαμάς – Άλλοι 11 παραμένουν στη Γάζα

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Οι αρχές διέσωσαν 28 ανήλικους από σκάφος που έπλεε ακυβέρνητο στα ανοικτά της Σιναλόα

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ: Μεγάλες καθυστερήσεις λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

01:36ΕΡΓΑΣΙΑ

47η ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας – Πού και πότε θα πραγματοποιηθεί

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση ΥΠΕΞ Λευκορωσίας – Βόρειας Κορέας για τη διεύρυνση της συνεργασίας των δύο χωρών

00:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Meta και Microsoft επηρεάστηκαν από την αύξηση των δαπανών στην AI

00:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τρόμος σε πτήση της JetBlue Airways – Τραυματίστηκαν επιβάτες

00:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Σαρωτική Ρεάλ, συνέχεια στο σερί Ζαλγκίρις και Ερυθρού Αστέρα

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο – Κύπρος: Οι παλαίμαχοι Ρεθύμνου και Υψώνα τραγούδησαν μαζί τον Εθνικό Ύμνο

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Ο ΟΗΕ καταδίκασε τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης για την επίθεση στην Ελ Φάσερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:26ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πλησιάζει «διαταραχή» από την Ιταλία - Πότε έρχονται οι πρώτες βροχές του Νοεμβρίου

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Η πρώτη απάντηση του εκπαιδευτικού για την επίθεση που δέχθηκε από τον Μητροπολίτη Δωδώνης - «Απογοήτευση»

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Ήπιο φθινόπωρο, αλλά πιθανή ψυχρή «έκπληξη» στην αρχή του χειμώνα για την Ευρώπη και την Ελλάδα

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδίκη 29χρονου που κακοποίησε σεξουαλικά τη μεθυσμένη ξαδέλφη του

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Δεν με έδειρε ο σύντροφός μου, δεν θυμάμαι πώς χτύπησα» - Τα πρώτα λόγια της Λιθουανής μέσα από το νοσοκομείο

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο του Καΐρου: Η πρώτη ξενάγηση στις εντυπωσιακές αίθουσες του Τουταγχαμών και την ιστορία της χώρας των Φαράω

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Οι «εκτελεστές», τα βασανιστήρια μέχρι θανάτου και οι αποστολές αυτοκτονίας: Πώς οι Ρώσοι διοικητές τιμωρούν τους στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Ξυπνά το «φάντασμα» του Ψυχρού Πολέμου – Οι χώρες με τις περισσότερες πυρηνικές κεφαλές

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Η παγκόσμια λέξη της χρονιάς - Λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει και λιγότεροι να την εξηγήσουν

21:01ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Οργή σε εργαζόμενους και τοπική αυτοδιοίκηση για το «λουκέτο» σε 204 υποκαταστήματα – «Θα διαμαρτυρηθούμε», τονίζουν οι Δήμαρχοι

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Ανατροπή στην υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού- Ο 52χρονος μήνυσε τη σύντροφό του πριν πεθάνει

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της έντασης ανάμεσα σε Ερντογάν και Μερτς για την Γάζα

03:38ΕΡΓΑΣΙΑ

Πυροσβεστικό Σώμα: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις προσλήψεις 150 ατόμων επταετούς θητείας – Δείτε την προκήρυξη

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

15:49ΕΛΛΑΔΑ

«Η Νάντια δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω»: Γιατί καταδικάστηκε και ο συνοδηγός σε 15 χρόνια κάθειρξης για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 38χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ