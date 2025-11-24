Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

Αλλάζει απότομα και ραγδαία το σκηνικό του καιρού

Δημήτρης Δρίζος

ΚΑΙΡΟΣ
Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί μέσω κοινωνικών δικτύων για έντονα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν σημαντικά τη χώρα τις προσεχείς ημέρες.

Η Δυτική Ελλάδα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των βροχοπτώσεων από την Τρίτη έως και την Πέμπτη, με βελτίωση να διαφαίνεται από την Παρασκευή, ενώ και η Αττική θα αντιμετωπίσει έντονες βροχές.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, τα προγνωστικά στοιχεία για το επόμενο τετραήμερο δείχνουν επιμονή των βροχοπτώσεων κυρίως στα δυτικά τμήματα της Ελλάδας. Από την Τρίτη έως την Παρασκευή, διαδοχικά συστήματα θα εισέρχονται από το Ιόνιο, προκαλώντας συνεχόμενα επεισόδια βροχών στις ίδιες περιοχές.

Οι χάρτες αποτυπώνουν με μπλε και πορτοκαλί αποχρώσεις τις αξιόλογες βροχές, ενώ οι πορφυρές ζώνες υποδηλώνουν ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα που απαιτούν προσοχή.

Δεν πρόκειται για μία ενιαία κακοκαιρία, αλλά για συνεχή περάσματα που επιβαρύνουν ήδη κορεσμένα εδάφη. Ακόμη και μέτριες βροχές μπορεί να προκαλέσουν γρήγορες απορροές, τοπικές πλημμύρες, κατολισθήσεις ή υπερχείλιση μικρών υδατορευμάτων, αυξάνοντας τον κίνδυνο σε ευάλωτες περιοχές.

Την Πέμπτη, το σύστημα θα εξαπλωθεί περαιτέρω, με τα πιο έντονα φαινόμενα να παραμένουν στα δυτικά, ενώ παράλληλα θα εμφανιστούν οργανωμένοι πυρήνες βροχών και καταιγίδων στην κεντρικοανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.

Την Παρασκευή, παρότι η δυτική Ελλάδα θα συνεχίσει να δέχεται βροχές, η ένταση των φαινομένων θα μετατοπιστεί ανατολικότερα. Περιοχές που είχαν δεχτεί σημαντικές βροχοπτώσεις νωρίτερα δεν θα βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο, ενώ θα υπάρξουν επεισόδια βροχών και καταιγίδων σε άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης.

Συνολικά, τα δυτικά τμήματα της Ελλάδας θα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή έως το τέλος της εβδομάδας, λόγω της έντονης και συνεχούς βροχόπτωσης και του κορεσμού του εδάφους. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η εμφάνιση έντονων καιρικών φαινομένων και σε άλλες περιοχές, όπως καταδεικνύουν οι προγνωστικοί χάρτες για τις επόμενες ημέρες.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου, οπότε στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Από το βράδυ θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νότια.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες στις Σποράδες τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στην Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Στα νότια Δωδεκάνησα (περιοχή Καστελόριζου) τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στην περιοχή του Καστελόριζου έως 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 20 και στα νότια έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 25-11-2025

Αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα δυτικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 14 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 20 και τοπικά στα νότια τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-11-2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, το νότιο και ανατολικό Αιγαίο και από το απόγευμα και στα βόρεια ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-11-2025

Στα δυτικά και βόρεια νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-11-2025

Νεφώσεις με βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι στα κεντρικά και νότια θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

