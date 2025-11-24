Καιρός: Ξεκίνησε η κατάρρευση του Πολικού Στροβίλου - Τι σημαίνει για τον χειμώνα στην Ευρώπη

Μία από τις πιο πρώιμες και έντονες περιόδους Ξαφνικής Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης (SSW) έχει ήδη ξεκινήσει, προκαλώντας σημαντικές αλλαγές στον Πολικό Στρόβιλο.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την αποδυνάμωση αυτού του κρίσιμου ατμοσφαιρικού φαινομένου, που ενδέχεται να επιφέρει ψυχρές εισβολές σε ΗΠΑ, Καναδά και Ευρώπη μέσα στον Δεκέμβριο.

Τι είναι ο Πολικός Στρόβιλος;

Ο Πολικός Στρόβιλος αποτελεί ένα εκτεταμένο σύστημα χαμηλών πιέσεων που εκτείνεται από την τροπόσφαιρα έως τη στρατόσφαιρα πάνω από τον Βόρειο Πόλο. Όταν είναι ισχυρός, διατηρεί τον ψυχρό αρκτικό αέρα συγκρατημένο στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη.

Αντίθετα, όταν αποδυναμώνεται ή διασπάται, επιτρέπει τη μετακίνηση ψυχρών αερίων μαζών προς τα νότια, προκαλώντας σημαντικές μεταβολές στον καιρό.

Μια από τις πιο πρώιμες και έντονες καταρρεύσεις των τελευταίων δεκαετιών

Οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν ότι ο Πολικός Στρόβιλος υφίσταται σημαντική παραμόρφωση, εξαιτίας ενός ισχυρού πεδίου υψηλών πιέσεων που εισβάλλει στη στρατόσφαιρα και αυξάνει τη θερμοκρασία έως και 30°C πάνω από το μέσο όρο.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ένταση και η ταχεία μετάδοση αυτής της θέρμανσης προς τα κατώτερα στρώματα χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ως ένα σημαντικό SSW, ικανό να επηρεάσει τον καιρό για αρκετές εβδομάδες.

Πότε θα γίνουν ορατές οι επιπτώσεις στην επιφάνεια;

Οι επιδράσεις από τη στρατοσφαιρική θέρμανση αναμένεται να εμφανιστούν στην επιφάνεια της γης μετά από2 έως 3 εβδομάδες. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι:

στις αρχές Δεκεμβρίου θα επηρεαστούν οι ΗΠΑ και ο Καναδάς,

ενώ η Ευρώπη θα δει πιθανές ψυχρές εισβολές λίγο αργότερα, από τα μέσα Δεκεμβρίου και μετά.

ΗΠΑ και Καναδάς: Έρχεται ένας χειμώνας με έντονη ψύχρα

Τα μοντέλα καιρού προβλέπουν μετατόπιση του ψυχρού πυρήνα του Πολικού Στροβίλου προς τη Βόρεια Αμερική.

Αυτό θα δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες για βαριές πολικές αεροχειμάρρους, χιονοπτώσεις σε περιοχές που τα τελευταία χρόνια είχαν ήπιους χειμώνες, καθώς και αυξημένες πιθανότητες για «λευκά Χριστούγεννα» σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ.

Ευρώπη: Ήπιες θερμοκρασίες στην αρχή, αλλά ψυχρή ανατροπή

Στην Ευρώπη, οι πρώτες εκτιμήσεις προβλέπουν σχετικά ήπιες θερμοκρασίες στις αρχές Δεκεμβρίου. Ωστόσο, καθώς εξελίσσεται το SSW, αυξάνεται η πιθανότητα για ψυχρή ανατροπή, με επικράτηση ανατολικών ανέμων (γνωστοί ως «Beast from the East»), πτώση θερμοκρασιών στα βόρεια και κεντρικά τμήματα και ενδεχόμενες χιονοπτώσεις κατά την εορταστική περίοδο.

Εάν το SSW ολοκληρωθεί όπως αναμένεται, ο χειμώνας 2025/26 ενδέχεται να είναι σαφώς πιο ψυχρός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό θα αυξήσει τις πιθανότητες έντονων ψυχρών εισβολών και ενδέχεται να φέρει την πρώτη σοβαρή ψυχρή περίοδο στην Ευρώπη μετά από αρκετά χρόνια.