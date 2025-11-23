Καιρός: «Κλείδωσε» νέα πανελλαδική κακοκαιρία από το ECMWF - Πότε ξεκινά

Το ευρωπαϊκό μοντέλο και στο πρωινό του τρέξιμο της Κυριακής επιμένει σε βροχερό σκηνικό για την έναρξη της νέας εβδομάδας.

Ιδιαίτερα οι περιοχές της δυτικής Ελλάδας, που έχουν ήδη δεχθεί μεγάλα ύψη βροχής, θα αντιμετωπίσουν νέες καταιγίδες, ενώ από την Πέμπτη τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα.

Η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει βροχερή έως και την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Τα χιόνια θα περιοριστούν μόνο στις κορυφές των χιονοδρομικών κέντρων, χωρίς να απειλούν χαμηλότερα υψόμετρα.

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια παρατεταμένη περίοδο αστάθειας, με τοπικά ισχυρά φαινόμενα, που θα απαιτήσουν προσοχή ιδιαίτερα στις περιοχές που ήδη έχουν δεχθεί έντονη βροχόπτωση.

H πρόβλεψη Αρναούτογλου

Για τις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών ενημέρωσε ο προγνώστης Σάκης Αρναούτογλου, επισημαίνοντας πως το υγρό και βαριάς μορφής σκηνικό στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα θα επιμείνει, με το έδαφος ήδη κορεσμένο από τις συνεχόμενες βροχοπτώσεις.

Η Δευτέρα 24/11 θα ξεκινήσει με σχετικά ήπιο καιρό, ωστόσο από τις βραδινές ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση, με κύμα κακοκαιρίας να επηρεάζει κυρίως τη δυτική Ελλάδα, την Κέρκυρα και την Ήπειρο. Μπόρες και τοπικές καταιγίδες θα ενταθούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, με έμφαση στη βορειοδυτική χώρα, όπου συνιστάται αυξημένη προσοχή.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους και θα διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα τόσο τη Δευτέρα όσο και την Τρίτη.

Την Τρίτη 25/11 η αστάθεια θα συνεχιστεί σε δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, αλλά και στο ανατολικό Αιγαίο και τη βόρεια Κρήτη, με τα φαινόμενα να διατηρούνται έως και το βράδυ της Τετάρτης. Σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Μακεδονίας υπάρχει ενδεχόμενο για τις πρώτες χιονοπτώσεις, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Την Πέμπτη 27/11 προβλέπεται σημαντική ενίσχυση των βροχοπτώσεων στα δυτικά και βορειοδυτικά, με την κακοκαιρία να επεκτείνεται σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα. Βροχές, καταιγίδες αλλά και χιονοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά της βορειοδυτικής Ελλάδας, θα συνθέτουν το σκηνικό.

Αναφορικά με τις αρχές Δεκεμβρίου, ο προγνώστης Σάκης Αρναούτογλου σημείωσε ότι ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει πιο ήπια εικόνα, χωρίς ακραία φαινόμενα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η έλευση ψυχρών αέριων μαζών από τη βόρεια Ευρώπη, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη χώρα και να φέρουν εκ νέου χιονοπτώσεις στα ορεινά.

