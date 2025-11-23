Καιρός: Η πρόβλεψη του GFS για την νέα κακοκαιρία που θα χτυπήσει την χώρα

Μπροστά σε έναν βαρύ χειμώνα φαίνεται ότι είναι η χώρα

Καιρός: Η πρόβλεψη του GFS για την νέα κακοκαιρία που θα χτυπήσει την χώρα
ΚΑΙΡΟΣ
Μπορεί σήμερα η ΕΜΥ να προβλέπει σχετικά ήρεμο καιρό, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όμως τα ανανεωμένα στοιχεία από το αμερικανικό μοντέλο GFS δείχνουν ότι από την Τρίτη αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού στα δυτικά της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και έντονη δραστηριότητα ενός βαρομετρικού χαμηλού.

Ο καιρός σήμερα

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αναμένονται αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες και από το απόγευμα βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με τα φαινόμενα να περιορίζονται στην περιοχή Ρόδου - Καστελλόριζου. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν πρόσκαιρα τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στα ανατολικότερα τμήματα του Αιγαίου από νότιες με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 18 με 20 (στο εσωτερικό της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας τους 12 με 14), στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόβλεψη του GFS

Σύμφωνα με τα δεδομένα, το φαινόμενο φαίνεται να ενισχύεται σταδιακά, δημιουργώντας συνθήκες έντονης αστάθειας.

Το ίδιο μοντέλο προβλέπει ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν περιοχές των νότιων και κεντρικών τμημάτων της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας, με ενδεχόμενη ένταση κατά τόπους.

Οι ειδικοί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων, καθώς η παρουσία του ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού μπορεί να προκαλέσει τοπικά προβλήματα.

kairos-gfs-neo.jpg

Γιατί πνίγηκε η ΒΔ Ελλάδα το τελευταίο διήμερο - Η ανάλυση του ECMWF

Αναλύσεις του ECMWF του πεδίου των ανέμων και της σχετικής υγρασίας στη στάθμη των 925 hPa. Η στάθμη αυτή βρίσκεται μερικές εκατοντάδες μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Σε μια τυπική ατμόσφαιρα το ύψος είναι περίπου 750 μέτρα, αλλά αυτό ποικίλλει ανάλογα με τη θερμοκρασία.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Δημήτρη Ζιακόπουλο, αυτό που παρατηρούμε στους διαδοχικούς χάρτες είναι η σύγκλιση των ανέμων σε μια ζώνη αυξημένης σχετικής υγρασίας σε ύψος μερικών εκατοντάδων μέτρων πάνω από τη θάλασσα, η οποία (ζώνη) σε ένα εικοσιτετράωρο μετακινήθηκε από την περιοχή της Κέρκυρας προς την περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου.

screenshot-2025-11-21-230047.jpg

Αναμφίβολα, ανάμεσα στους παράγοντες που συνετέλεσαν στην εκδήλωση των μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχών ήταν οι δυναμικοί παράγοντες και η ορογραφία, αλλά, κατά τη γνώμη μου, καθοριστικός παράγοντας για τις συνεχώς ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες ήταν η προαναφερθείσα ζώνη σύγκλισης που λειτούργησε ως μεταφορέας υγρών και θερμών αερίων μαζών.

Οι μάζες αυτές αναπλήρωναν συνεχώς τους υδρατμούς που με τη συμπύκνωση εγκατέλειπαν ως βροχή τα καταιγιδοφόρα σύννεφα.

