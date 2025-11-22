Καιρός αύριο: Κυριακή με τοπικές βροχές και νεφώσεις  - Χιόνια στα ορεινά

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός αύριο: Κυριακή με τοπικές βροχές και νεφώσεις  - Χιόνια στα ορεινά
Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες και από το απόγευμα βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με τα φαινόμενα να περιορίζονται στην περιοχή Ρόδου - Καστελλόριζου.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν πρόσκαιρα τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και έως το απόγευμα στα ανατολικότερα τμήματα του Αιγαίου από νότιες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 18 με 20 (στο εσωτερικό της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας τους 11 με 14), στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Αραιές νεφώσεις στην Αττική πρόσκαιρα πιο πυκνές έως το μεσημέρι και στη συνέχεια γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με5 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα με τοπικές βροχές, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες καταιγίδες και στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Από νωρίς το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με βροχές, έως το μεσημέρι κατά τόπους καταιγίδες και στα ορεινά της Ηπείρου τοπικές χιονοπτώσεις. Από το απόγευμα βελτιωμένος καιρός.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 7 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα με λίγες τοπικές βροχές και από νωρίς το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και, έως το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στη συνέχεια στα Δωδεκάνησα (περιοχή Ρόδου - Καστελλόριζου), κατά τόπους καταιγίδες. Από το απόγευμα στα βόρεια βελτιωμένος καιρός.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα από δυτικές 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 και στα νότια έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

