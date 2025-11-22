Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς

Ο χειμώνας φαίνεται πως είναι προ των πυλών

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανανεωμένα στοιχεία από το αμερικανικό μοντέλο GFS δείχνουν ότι από την Τρίτη αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού στα δυτικά της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και έντονη δραστηριότητα ενός βαρομετρικού χαμηλού.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, το φαινόμενο φαίνεται να ενισχύεται σταδιακά, δημιουργώντας συνθήκες έντονης αστάθειας.

Το ίδιο μοντέλο προβλέπει ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν περιοχές των νότιων και κεντρικών τμημάτων της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας, με ενδεχόμενη ένταση κατά τόπους.

Οι ειδικοί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων, καθώς η παρουσία του ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού μπορεί να προκαλέσει τοπικά προβλήματα.

kairos-gfs-neo.jpg

Γιατί πνίγηκε η ΒΔ Ελλάδα το τελευταίο διήμερο - Η ανάλυση του ECMWF

Αναλύσεις του ECMWF του πεδίου των ανέμων και της σχετικής υγρασίας στη στάθμη των 925 hPa. Η στάθμη αυτή βρίσκεται μερικές εκατοντάδες μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Σε μια τυπική ατμόσφαιρα το ύψος είναι περίπου 750 μέτρα, αλλά αυτό ποικίλλει ανάλογα με τη θερμοκρασία.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Δημήτρη Ζιακόπουλο, αυτό που παρατηρούμε στους διαδοχικούς χάρτες είναι η σύγκλιση των ανέμων σε μια ζώνη αυξημένης σχετικής υγρασίας σε ύψος μερικών εκατοντάδων μέτρων πάνω από τη θάλασσα, η οποία (ζώνη) σε ένα εικοσιτετράωρο μετακινήθηκε από την περιοχή της Κέρκυρας προς την περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου.

screenshot-2025-11-21-230047.jpg

Αναμφίβολα, ανάμεσα στους παράγοντες που συνετέλεσαν στην εκδήλωση των μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχών ήταν οι δυναμικοί παράγοντες και η ορογραφία, αλλά, κατά τη γνώμη μου, καθοριστικός παράγοντας για τις συνεχώς ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες ήταν η προαναφερθείσα ζώνη σύγκλισης που λειτούργησε ως μεταφορέας υγρών και θερμών αερίων μαζών.

Οι μάζες αυτές αναπλήρωναν συνεχώς τους υδρατμούς που με τη συμπύκνωση εγκατέλειπαν ως βροχή τα καταιγιδοφόρα σύννεφα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με δυνατές θεατρικές ιστορίες, περιβαλλοντική τέχνη και χριστουγεννιάτικη διάθεση

12:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Επιστρέψει στο «σπίτι» της, μετά από 909 ημέρες – Η ώρα και το κανάλι του ιστορικού αγώνα με την Μπιλμπάο

12:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πύργος: Δυο συλλήψεις για απόπειρα βιασμού ανήλικης

12:31ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πάνος Μαρινόπουλος: Στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία του επιχειρηματία

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 42χρονης Βίκυς που αγνοείται από τον Ιούλιο – «Έψαξα παντού» λέει ο πρώην της

12:18ΚΟΣΜΟΣ

Μελλοθάνατη, η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί σε 200 χρόνια στο Τενεσί μαθαίνει το πότε

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Αλλάζει το παγκόσμιο τοπίο στα media: Η Daily Mail εξαγοράζει την Telegraph για 500 εκ. λίρες

12:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο–ντοκουμέντο από τη δράση της συμμορίας που έκλεβε ρούχα και τα πουλούσε στην Αλβανία

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Το κόλπο του «ψεύτικου» τεχνικού - Πώς στήνονται οι απάτες που παριστάνουν τον ΔΕΔΔΗΕ - Βίντεο

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Ψίθυροι για τον γάμο του Βανς- Η κυρία αντιπροέδρου αποχωρίζεται τη βέρα της

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια στην Ε.Ε - Ο τρόπος να εκδώσετε καινούργια πιο γρήγορα

11:40WHAT THE FACT

Γιατί δεν πρέπει να στεγνώνουμε τα ρούχα στο καλοριφέρ

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Το ηλιακό μας σύστημα κινείται στο διάστημα τρεις φορές πιο γρήγορα από το αναμενόμενο

11:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: «Εξαφανίστηκαν» 2.500 εισιτήρια για την πρεμιέρα των προκριματικών του FIBA World Cup 2025

11:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρκτική εισβολή στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα τέλη Νοεμβρίου

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Παράταση δύο ετών στη δημοσιοποίηση των εκθέσεων βιωσιμότητας για τις εταιρείες

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων «μέγγενη» στον Ζελένσκι - «Σταμάτα να ζεις στη χώρα των ονείρων» τον προειδοποιούν οι ΗΠΑ

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Κανάρια Νησιά: Με τι αντικατέστησαν τις μπανάνες και απογείωσαν τις εξαγωγές τους

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα η κατάρρευση του Πολικού Στρόβιλου

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 42χρονης Βίκυς που αγνοείται από τον Ιούλιο – «Έψαξα παντού» λέει ο πρώην της

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια στην Ε.Ε - Ο τρόπος να εκδώσετε καινούργια πιο γρήγορα

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Η δημογραφική «βόμβα» ενεργοποιήθηκε - Σοκαριστικά ευρήματα έρευνας, προ των πυλών νέο brain drain

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος σκότωσε τελικά τον Κένεντι; Οι επικρατέστερες θεωρίες συνωμοσίας για τη θρυλικότερη δολοφονία της παγκόσμιας Ιστορίας

07:45ΚΟΣΜΟΣ

«Σκότωσαν το παιδί μου για ψυχαγωγία»: Πλούσιοι τουρίστες σε σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγιεβο

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ο Νοέμβριος σπάει τα ρεκόρ βροχής - Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες

12:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο–ντοκουμέντο από τη δράση της συμμορίας που έκλεβε ρούχα και τα πουλούσε στην Αλβανία

11:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ανατροπή με την ημερομηνία καταβολής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θα βρέχει για 6 ημέρες συνεχόμενα στη Δυτική Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

22:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταφθάνει στην Ελλάδα η πολική αέρια μάζα που απειλεί όλη την Ευρώπη - Που θα χιονίσει σήμερα

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Ανατροπή στην υπόθεση της Αμαλίας - Σε σπηλαιοβάραθρο βάθους τεσσάρων μέτρων βρέθηκαν τα οστά της - Πως κατέληξε εκεί

12:18ΚΟΣΜΟΣ

Μελλοθάνατη, η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί σε 200 χρόνια στο Τενεσί μαθαίνει το πότε

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Το κόλπο του «ψεύτικου» τεχνικού - Πώς στήνονται οι απάτες που παριστάνουν τον ΔΕΔΔΗΕ - Βίντεο

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Οι πλημμύρες του Νοεμβρίου στην Αττική με τα δεκάδες θύματα και τις τεράστιες καταστροφές από το 1896 έως το 2017

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Διήμερο κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες στη μισή χώρα – Σαββατοκύριακο με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

09:16ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός για τη γρίπη: Ανησυχία για το υποστέλεχος Κ του ιού Η3Ν2 - Ποιοι κινδυνεύουν

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Νεκρός ο 86χρονος κυνηγός που αγνοούνταν στο Καλόκαστρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ