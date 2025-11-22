Καιρός: Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Πέφτει έως και 8 βαθμούς από την Κυριακή

Σταδιακή πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία την Κυριακή 23/11 και τη Δευτέρα 24/11, λόγω της μεταφοράς ψυχρών αερίων μαζών από τα δυτικά προς τη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η πτώση θα αρχίσει να γίνεται αισθητή κυρίως από το μεσημέρι της Κυριακής 23/11. Στον σχετικό χάρτη παρουσιάζεται η πτώση της μέγιστης θερμοκρασίας έως τη Δευτέρα 24/11 σε σχέση με τις μέγιστες που αναμένονται το μεσημέρι του Σαββάτου 22/11.

Όπως φαίνεται σε αυτόν, η συνολική πτώση στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 7-8 °C με αποτέλεσμα η θερμοκρασία τη Δευτέρα 24/11 να αναμένεται να μην ξεπεράσει τους 15-17 °C στα ηπειρωτικά και τις κεντρικές και βόρειες νησιωτικές περιοχές και τους 17-19 °C στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη.

Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS

Ανανεωμένα στοιχεία από το αμερικανικό μοντέλο GFS δείχνουν ότι από την Τρίτη αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού στα δυτικά της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και έντονη δραστηριότητα ενός βαρομετρικού χαμηλού.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, το φαινόμενο φαίνεται να ενισχύεται σταδιακά, δημιουργώντας συνθήκες έντονης αστάθειας.

Το ίδιο μοντέλο προβλέπει ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν περιοχές των νότιων και κεντρικών τμημάτων της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας, με ενδεχόμενη ένταση κατά τόπους.

Οι ειδικοί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων, καθώς η παρουσία του ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού μπορεί να προκαλέσει τοπικά προβλήματα.

Γιατί πνίγηκε η ΒΔ Ελλάδα το τελευταίο διήμερο - Η ανάλυση του ECMWF

Αναλύσεις του ECMWF του πεδίου των ανέμων και της σχετικής υγρασίας στη στάθμη των 925 hPa. Η στάθμη αυτή βρίσκεται μερικές εκατοντάδες μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Σε μια τυπική ατμόσφαιρα το ύψος είναι περίπου 750 μέτρα, αλλά αυτό ποικίλλει ανάλογα με τη θερμοκρασία.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Δημήτρη Ζιακόπουλο, αυτό που παρατηρούμε στους διαδοχικούς χάρτες είναι η σύγκλιση των ανέμων σε μια ζώνη αυξημένης σχετικής υγρασίας σε ύψος μερικών εκατοντάδων μέτρων πάνω από τη θάλασσα, η οποία (ζώνη) σε ένα εικοσιτετράωρο μετακινήθηκε από την περιοχή της Κέρκυρας προς την περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου.

Αναμφίβολα, ανάμεσα στους παράγοντες που συνετέλεσαν στην εκδήλωση των μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχών ήταν οι δυναμικοί παράγοντες και η ορογραφία, αλλά, κατά τη γνώμη μου, καθοριστικός παράγοντας για τις συνεχώς ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες ήταν η προαναφερθείσα ζώνη σύγκλισης που λειτούργησε ως μεταφορέας υγρών και θερμών αερίων μαζών.

Οι μάζες αυτές αναπλήρωναν συνεχώς τους υδρατμούς που με τη συμπύκνωση εγκατέλειπαν ως βροχή τα καταιγιδοφόρα σύννεφα.