Καιρός: Τι «βλέπουν» οι Ιταλοί για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Πρόβλεψη του ECMWF

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετεωρολογικών Προγνώσεων έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες γενικές προβολές για τις θερμοκρασίες και τα ύψη βροχής που αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα μας κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου.

Δεν πρόκειται για αναλυτική πρόγνωση, αλλά για μια ευρύτερη εικόνα της τάσης του καιρού τόσο γύρω από τις 8 Δεκεμβρίου όσο και ενόψει των Χριστουγέννων.

Σταθερός καιρός, αλλά τσουχτερό κρύο

Το ξεκίνημα του μήνα αναμένεται να χαρακτηρίζεται από συνθήκες ατμοσφαιρικής σταθερότητας, καθώς ένα πεδίο υψηλών πιέσεων θα τείνει να εδραιωθεί στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας προβλέπεται αίθριος ή κατά διαστήματα αραιά συννεφιασμένος καιρός, με περιορισμένα ή ανύπαρκτα φαινόμενα και γενικά ασθενείς ανέμους. Παρά τη σταθερή εικόνα, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα, κυρίως τη νύχτα και νωρίς το πρωί, οπότε δεν αποκλείεται η εμφάνιση παγετού σε ηπειρωτικές και πεδινές περιοχές.

Οι μέγιστες τιμές θα παρουσιάσουν μικρή άνοδο, ωστόσο θα εξακολουθήσουν να κινούνται κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Η αιτία αυτού του ψυχρού σκηνικού, παρά την καλοκαιρία, είναι η συνεχής μεταφορά πολύ ψυχρών αερίων μαζών από τη βόρεια Ευρώπη. Δημιουργείται, ουσιαστικά, ένας «διάδρομος ψύχους», μέσα από τον οποίο αρκτικός αέρας θα συνεχίσει να κατεβαίνει νοτιότερα, διατηρώντας το κρύο.

Δεν αποκλείεται, μετά τις πρώτες πιο σταθερές ημέρες του μήνα, το αντικυκλωνικό σύστημα να δεχθεί πιέσεις από νέες διαταραχές του Ατλαντικού. Ενδεχόμενες κυματώσεις στη ροή της ατμόσφαιρας θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τις υψηλές πιέσεις και να ανοίξουν τον δρόμο για μεταβολή του καιρού και επιστροφή της αστάθειας.

Χριστούγεννα: Καθοριστικός ο ρόλος του πολικού στροβίλου

Η συμπεριφορά του πολικού στροβίλου αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο για το δεύτερο μισό του Δεκεμβρίου και κατ’ επέκταση για την καιρική εικόνα των Χριστουγέννων.

Τα τελευταία 24ωρα καταγράφεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας τόσο στη στρατόσφαιρα όσο και στην τροπόσφαιρα πάνω από τον Αρκτικό Ωκεανό, γεγονός που ευνοεί τον σχηματισμό ενός ιδιαίτερα ψυχρού πυρήνα στην αρκτική περιοχή.

Ωστόσο, ο πολικός στρόβιλος δεν εμφανίζεται συμπαγής. Αντίθετα, επηρεάζεται από αντικυκλωνικά «μπλοκαρίσματα» στις πολικές ζώνες και από έντονες κυματώσεις του αεροχειμάρρου, φαινόμενα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν ως ανοδική κυματική εξαναγκαστική δράση. Αν αυτή η τάση συνεχιστεί, ο στρόβιλος ενδέχεται να αποδιοργανωθεί, επιτρέποντας σε παγωμένες αέριες μάζες να κινηθούν νοτιότερα.

Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύντομα αλλά έντονα κύματα ψύχους και κακοκαιρίας σε τμήματα της Ευρώπης και ενδεχομένως και της Ελλάδας κατά το δεύτερο μισό του μήνα.

Το κατά πόσο και σε ποιο βαθμό θα επηρεαστεί η χώρα μας θα ξεκαθαρίσει όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα.