Καιρός: Ενδείξεις για σοβαρή πανελλήνια κακοκαιρία 72 ωρών - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, αναφέρθηκε σε επερχόμενη σοβαρή πανελλήνια κακοκαιρία η οποία δεν θα φέρει κρύο αλλά νοτιάδες και καταιγίδες.

Όπως αναφέρει από την Πέμπτη 27/11 μέχρι το Σάββατο (τουλάχιστον) τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δίνουν σήμα για σοβαρή πανελλάδική κακοκαιρία με βροχές ,καταιγίδες ,χιόνια και θυελλώδεις νοτιάδες.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως την Τρίτη θα επανέλθει η βροχόπτωση στην πολύπαθη δυτική Ελλάδα ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

H πρόβλεψη Αρναούτογλου

Για τις καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών ενημέρωσε ο προγνώστης Σάκης Αρναούτογλου, επισημαίνοντας πως το υγρό και βαριάς μορφής σκηνικό στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα θα επιμείνει, με το έδαφος ήδη κορεσμένο από τις συνεχόμενες βροχοπτώσεις.

Η Δευτέρα 24/11 θα ξεκινήσει με σχετικά ήπιο καιρό, ωστόσο από τις βραδινές ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση, με κύμα κακοκαιρίας να επηρεάζει κυρίως τη δυτική Ελλάδα, την Κέρκυρα και την Ήπειρο. Μπόρες και τοπικές καταιγίδες θα ενταθούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, με έμφαση στη βορειοδυτική χώρα, όπου συνιστάται αυξημένη προσοχή.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους και θα διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα τόσο τη Δευτέρα όσο και την Τρίτη.

Την Τρίτη 25/11 η αστάθεια θα συνεχιστεί σε δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, αλλά και στο ανατολικό Αιγαίο και τη βόρεια Κρήτη, με τα φαινόμενα να διατηρούνται έως και το βράδυ της Τετάρτης. Σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Μακεδονίας υπάρχει ενδεχόμενο για τις πρώτες χιονοπτώσεις, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Την Πέμπτη 27/11 προβλέπεται σημαντική ενίσχυση των βροχοπτώσεων στα δυτικά και βορειοδυτικά, με την κακοκαιρία να επεκτείνεται σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα. Βροχές, καταιγίδες αλλά και χιονοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά της βορειοδυτικής Ελλάδας, θα συνθέτουν το σκηνικό.

Αναφορικά με τις αρχές Δεκεμβρίου, ο προγνώστης Σάκης Αρναούτογλου σημείωσε ότι ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει πιο ήπια εικόνα, χωρίς ακραία φαινόμενα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η έλευση ψυχρών αέριων μαζών από τη βόρεια Ευρώπη, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη χώρα και να φέρουν εκ νέου χιονοπτώσεις στα ορεινά.

