Καιρός: Με πτώση της θερμοκρασίας η Δευτέρα – Έρχονται νέες βροχές στις επιβαρυμένες περιοχές

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα δυτικά λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στο Ιόνιο κυρίως από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα νότια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19, στα νησιά του Αιγαίου τους 20 με 21 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 22, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δε θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου.

Αρναούτογλου: Συνεχόμενα περάσματα κακοκαιρίας

Για τα νέα κύματα κακοκαιρίας που θα χτυπήσουν τη χώρα, ο Σάκης Αρναούτογλου έγραψε χαρακτηριστικά:

«Δυτική Ελλάδα: συνεχόμενα περάσματα από την ερχόμενη Τρίτη έως και την Πέμπτη αλλά κατά τη διάρκεια της ερχόμενης Παρασκευής αναμένεται σταδιακή βελτίωση στα πιο επιβαρυμένα τμήματα! Πιο έντονα θα γίνουν τα φαινόμενα όμως στην υπόλοιπη χώρα!

Φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία για το επόμενο τετραήμερο. Το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού παραμένει η επιμονή των βροχοπτώσεων στα δυτικά τμήματα της χώρας. Από την Τρίτη έως και την Παρασκευή, διαδοχικά συστήματα προσεγγίζουν από το Ιόνιο και δίνουν καθημερινά νέα επεισόδια βροχών στις ίδιες περίπου περιοχές. Στους χάρτες, οι μπλε και πορτοκαλί αποχρώσεις δείχνουν αξιόλογες βροχές, ενώ οι πορφυρές περιοχές αντιστοιχούν σε πολύ έντονα φαινόμενα που χρειάζονται προσοχή.

Δεν πρόκειται για μία ενιαία κακοκαιρία αλλά για συνεχόμενα περάσματα που πέφτουν πάνω σε ήδη κορεσμένα εδάφη, αυξάνοντας σημαντικά την ευαισθησία των περιοχών που επηρεάζονται. Ακόμη και μέτριες βροχές μπορούν να προκαλέσουν γρήγορες απορροές, τοπικές πλημμυρικές αντιδράσεις, κατολισθήσεις ή υπερχείλιση μικρών υδατορευμάτων.

Την Πέμπτη το σύστημα δείχνει μεγαλύτερη εξάπλωση: τα πιο έντονα φαινόμενα παραμένουν στη δυτική πλευρά της χώρας, αλλά παράλληλα εμφανίζονται πιο οργανωμένοι πυρήνες σε αρκετές περιοχές της κεντρικοανατολικής Μακεδονίες και Θράκης, καθώς και σε περιοχές του ανατολικού Αιγαίου.

Την Παρασκευή όμως, παρότι σε τμήματα της δυτικής χώρας εξακολουθούν να σημειώνονται αξιόλογες βροχές, οι πιο έντονες αποχρώσεις μετατοπίζονται ανατολικότερα. Αυτό σημαίνει ότι οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο τις προηγούμενες ημέρες δεν φαίνεται να βρίσκονται στο επίκεντρο της έντασης εκείνη την ημέρα, ενώ αυτή τη φορά και άλλες περιοχές της επικράτειας, ακόμη και τμήματα της Κρήτης, ενδέχεται να δεχτούν έντονα επεισόδια βροχών ή καταιγίδων. Χιονοπτωσεις θα σημειωθούν την Παρασκευή σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα (ενδεικτικά πάνω απο τα 1700 περίπου μέτρα)

Συνολικά, τα δυτικά τμήματα παραμένουν η περιοχή που απαιτεί τη μεγαλύτερη προσοχή απο την Τρίτη έως το τέλος της εβδομάδας λόγω της διατήρησης των κατά διαστήματα έντονων βροχοπτώσεων και του μεγάλου κορεσμού του εδάφους. Ωστόσο, όπως δείχνουν οι χάρτες της Πέμπτης και της Παρασκευής, έντονα φαινόμενα μπορούν να εκδηλωθούν πρόσκαιρα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Θα παρακολουθώ στενά όλες τις νεότερες ανανεώσεις των προγνωστικών μοντέλων και θα σας ενημερώνω άμεσα για οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο.»

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου, οπότε στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Από το βράδυ θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νότια.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες στις Σποράδες τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στην Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νότια Δωδεκάνησα (περιοχή Καστελόριζου) τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στην περιοχή του Καστελόριζου έως 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 20 και στα νότια έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 25-11-2025

Αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα δυτικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 14 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 20 και τοπικά στα νότια τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 26-11-2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, το νότιο και ανατολικό Αιγαίο και από το απόγευμα και στα βόρεια ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-11-2025

Στα δυτικά και βόρεια νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-11-2025

Νεφώσεις με βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα κεντρικά και νότια θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.