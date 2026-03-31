Αρναούτογλου: Μεγάλη προσοχή Τετάρτη και Πέμπτη – Θα πέσει πολύ νερό σε αρκετές περιοχές

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως την Τρίτη, τα σύννεφα θα αρχίσουν να αυξάνονται σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Η Αττική θα έχει αραιές νεφώσεις, χωρίς να αναμένονται φαινόμενα, σε αντίθεση με τη Θεσσαλονίκη όπου ο καιρός θα είναι πιο άστατος. Στα δυτικά και τα βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες από τις προμεσημβρινές ώρες, ενώ φαινόμενα θα σημειωθούν και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όσο θα προχωρά η ημέρα, οι μπόρες θα ενισχύονται και θα επεκτείνονται στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ προς το βράδυ στα δυτικά θα μετατραπούν σε βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς νοτιάδες, οι οποίοι σταδιακά θα ενισχυθούν. Η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλή τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα διατηρηθεί σε διψήφια επίπεδα. Το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στη βόρεια Κρήτη δεν αποκλείεται να αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς.

Την Τετάρτη, 1η του μηνός, το κύμα κακοκαιρίας κορυφώνεται και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Οι βροχοπτώσεις θα ενταθούν και θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ιδιαίτερα επηρεασμένες θα είναι η Θεσσαλία —κυρίως η ανατολική και νότια— η νοτιοανατολική Μαγνησία και τα ανατολικά της Λάρισας. Έντονα φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Ανατολική Στερεά, την Αττική και την ανατολική Πελοπόννησο, με σημαντικά ύψη βροχής. Προς το βράδυ, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα Δωδεκάνησα. Μέχρι και το μεσημέρι της Τετάρτης, οι βροχές θα συνοδεύονται από λασποβροχές, λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης σκόνης στην ατμόσφαιρα. Μέχρι το βράδυ, μεγάλο μέρος της χώρας θα επηρεαστεί από την κακοκαιρία. Στην Κρήτη, κυρίως στα νότια, μέχρι το μεσημέρι θα επικρατήσουν ισχυροί νοτιάδες και αυξημένη σκόνη, χωρίς ωστόσο σημαντικά φαινόμενα. Στα Δωδεκάνησα υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για δυνητικά επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, ενώ και η Αττική συγκαταλέγεται στις περιοχές που θα επηρεαστούν έντονα. Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, δεν αναμένονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα. Στις υπόλοιπες περιοχές απαιτείται προσοχή, καθώς θα επικρατήσουν και ισχυροί άνεμοι.

Όσον αφορά τα χιόνια, αυτά θα είναι πυκνά σε υψόμετρα άνω των 1.800 μέτρων στα βορειοδυτικά και πάνω από τα 2.000–2.100 μέτρα στην υπόλοιπη χώρα. Την Πέμπτη, τα υψόμετρα χιονόπτωσης θα υποχωρήσουν έως και τα 1.400 μέτρα, από τη Βόρεια Πελοπόννησο έως και τη Δυτική Μακεδονία.

Την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει ιδιαίτερα άστατος σε πολλές περιοχές, χωρίς όμως να επηρεάζεται το σύνολο της χώρας. Από το βράδυ αναμένονται σταδιακά ανοίγματα. Έντονες βροχοπτώσεις προβλέπονται στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Η αστάθεια θα συνεχιστεί και την Παρασκευή, ωστόσο τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση, με τάση περιορισμού όσο θα πλησιάζουμε προς το Σάββατο. Μέχρι και το Σάββατο, ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με λιγότερα και πιο τοπικά φαινόμενα, ενώ από το Σάββατο προς την Κυριακή αναμένεται αισθητή βελτίωση.

Μετά τις 5 έως και τις 9 του μηνός, δηλαδή τη Μεγάλη Εβδομάδα, φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια φάση απουσίας βροχοπτώσεων και κάποιας αστάθειας μόνο στα ορεινά το μεσημέρι. Γενικά η Μεγάλη Εβδομάδα θα κυλήσει, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, πολύ-πολύ καλύτερα και ανοιξιάτικα.

