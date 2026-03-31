Κακοκαιρία: Πρωταπριλιά με βροχές και ανέμους - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» το φαινόμενο

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται η χώρα λόγω της έντονης επιδείνωσης του καιρού, με το κύμα κακοκαιρίας να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και να αναμένεται να κορυφωθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026. Το έκτακτο δελτίο ισχύει από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης έως και τα ξημερώματα της 3ης Απριλίου, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες, τους θυελλώδεις νοτιάδες, αλλά και τον αυξημένο κυματισμό στο Αιγαίο.

— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) March 31, 2026

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, ωστόσο πολύ γρήγορα θα επεκταθούν στο σύνολο της επικράτειας. Ιδιαίτερα έντονα αναμένονται στην κεντρική και ανατολική ηπειρωτική χώρα, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, καθώς και στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο, ενώ τις βραδινές ώρες η κακοκαιρία θα ενισχυθεί περαιτέρω στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και στη Θράκη.

Τοπικές χαλαζοπτώσεις δεν αποκλείονται, κυρίως τις πρωινές ώρες στα δυτικά και αργότερα μέσα στην ημέρα σε νότιες νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Την ίδια ώρα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στα πελάγη, με έμφαση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, αυξάνοντας τον κίνδυνο για προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η επιδείνωση του καιρού συνδέεται με μια ιδιαίτερα δυναμική ατμοσφαιρική διάταξη στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, όπου αλληλεπιδρούν δύο βαρομετρικά χαμηλά. Το ένα έχει σχηματιστεί νότια της Ιταλίας, ενώ το δεύτερο –και πιο καθοριστικό– κινείται από τη Βόρεια Αφρική προς το Αιγαίο, ενισχυόμενο από έντονες θερμοκρασιακές αντιθέσεις στην περιοχή. Η μεταφορά θερμών αερίων μαζών από τη Σαχάρα συνοδεύεται και από αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο κατατάσσεται στην ανώτατη βαθμίδα επικινδυνότητας (Κατηγορία 5 – Ακραία) βάσει του δείκτη βροχόπτωσης του meteo.gr, γεγονός που υποδηλώνει υψηλή πιθανότητα για έντονα και εκτεταμένα φαινόμενα.

Οι Αρχές συνιστούν στους πολίτες να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, όπως η ασφάλιση αντικειμένων που μπορεί να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους, καθώς και ο περιορισμός των άσκοπων μετακινήσεων κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων.

