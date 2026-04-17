Καιρός – Αρναούτογλου: Ανατροπή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες από την ερχόμενη εβδομάδα

Βροχές, μπόρες και καταιγίδες, θα συνθέτουν το σκηνικό του καιρού από την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από τις 22 Απριλίου, όπως προκύπτει από την πρόγνωση του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου.

Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος, στις 22 και 23 του μηνός κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε μία αλλαγή του καιρού στη βόρεια Ελλάδα προς το φθινοπωρινό και στις 24-25 αυτό το σύστημα θα περάσει και από την υπόλοιπη χώρα, δίνοντας κατά πάσα πιθανότητα βροχές, μπόρες και καταιγίδες, αλλά μετά τις 26-27 φαίνεται ότι θα ξαναβελτιωθεί ο καιρός, σημείωσε ακόμη.

Πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Ως προς τον καιρό του Σαββάτου, ο Σάκης Αρναούτογλου, σημειώνει πως από τα Δωδεκάνησα μέχρι και το Καστελόριζο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες που θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα καλός καιρός, ωστόσο σε Δράμα, Καβάλα, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, θα υπάρξουν περάσματα από μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Στην ορεινή Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο θα υπάρξουν κάποια σύννεφα τα οποία ίσως δώσουν το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες μπόρες.

Την Κυριακή θα είναι καλός ο καιρός με κάποιες τοπικές μπόρες κυρίως στην ορεινή, ανατολική Μακεδονία, ορεινή Χαλκιδική, ορεινή Ήπειρο, ορεινή Θεσσαλία, ορεινή Στερεά και ορεινή Πελοπόννησο. Φαίνεται ότι ο καιρός βελτιώνεται στην υπόλοιπη χώρα.

