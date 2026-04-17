Καιρός – Αρναούτογλου: Ανατροπή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες από την ερχόμενη εβδομάδα

Τι καιρό θα κάνει τις επόμενες ημέρες – Αναλυτική πρόγνωση

Παναγιώτης Βελισσάρης

SOOC.
ΚΑΙΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από τις 22 Απριλίου αναμένεται αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες αρχικά στη βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια σε όλη τη χώρα.
  • Το καιρικό σύστημα θα επηρεάσει τη χώρα μέχρι τις 25 Απριλίου, με βροχές, μπόρες και καταιγίδες, ενώ μετά τις 26
  • 27 Απριλίου ο καιρός θα βελτιωθεί.
  • Το Σάββατο αναμένονται τοπικές μπόρες στα Δωδεκάνησα και το Καστελόριζο, καθώς και μπόρες ή τοπικές καταιγίδες σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας.
  • Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά καλός με τοπικές μπόρες κυρίως σε ορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας.
Snapshot powered by AI

Βροχές, μπόρες και καταιγίδες, θα συνθέτουν το σκηνικό του καιρού από την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από τις 22 Απριλίου, όπως προκύπτει από την πρόγνωση του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου.

Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος, στις 22 και 23 του μηνός κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε μία αλλαγή του καιρού στη βόρεια Ελλάδα προς το φθινοπωρινό και στις 24-25 αυτό το σύστημα θα περάσει και από την υπόλοιπη χώρα, δίνοντας κατά πάσα πιθανότητα βροχές, μπόρες και καταιγίδες, αλλά μετά τις 26-27 φαίνεται ότι θα ξαναβελτιωθεί ο καιρός, σημείωσε ακόμη.

Πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Ως προς τον καιρό του Σαββάτου, ο Σάκης Αρναούτογλου, σημειώνει πως από τα Δωδεκάνησα μέχρι και το Καστελόριζο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες που θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα καλός καιρός, ωστόσο σε Δράμα, Καβάλα, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, θα υπάρξουν περάσματα από μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Στην ορεινή Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο θα υπάρξουν κάποια σύννεφα τα οποία ίσως δώσουν το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες μπόρες.

Την Κυριακή θα είναι καλός ο καιρός με κάποιες τοπικές μπόρες κυρίως στην ορεινή, ανατολική Μακεδονία, ορεινή Χαλκιδική, ορεινή Ήπειρο, ορεινή Θεσσαλία, ορεινή Στερεά και ορεινή Πελοπόννησο. Φαίνεται ότι ο καιρός βελτιώνεται στην υπόλοιπη χώρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:24ΕΥ ΖΗΝ

Μαθητής λυκείου βρήκε πώς αφαιρείται το αρσενικό από το νερό με... «φακελάκι τσαγιού»

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες από την ερχόμενη εβδομάδα: Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα – Πρόγνωση Αρναούτογλου

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί με 1,37 εκατ. ευρώ την επέκταση ποδηλατοδρόμου στα Βριλλήσια

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στα δικαστήρια οι τρεις για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεχίζει να ζητά αποπομπή Λαζαρίδη το ΠΑΣΟΚ, παρά τη συγγνώμη του υφυπουργού

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ - Πρίγκιπας Χάρι: Συναντήθηκαν με επιζώντες της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ

10:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οδηγός της Kaspersky: Πώς να κρατήσετε τα παιδιά σας ασφαλή στο διαδίκτυο

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του

10:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης για Γιώργο Μυλωνάκη: Όσο δεν έχει επιπλοκές, αυξάνονται οι καλές πιθανότητες

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Γνώριζε ο Στάρμερ για τις σχέσεις του πρώην πρέσβη στις ΗΠΑ με τον Έπσταϊν και το απέκρυψε από το κοινοβούλιο;

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή είναι η ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας του Call of Duty

10:30LIFESTYLE

Klavdia: Μιλά για την υπόθεση με τα ιδιωτικά της βίντεο - «Το άσχημο είναι πως συνέδεσαν τον Oge»

10:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καθυστερούν τις παραδόσεις όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες εξαιτίας του πολέμου

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ξέθαψαν 100.000 ευρώ από κήπο ηλικιωμένης με το «κόλπο» του λογιστή

09:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Πώς έγινε το επεισόδιο με τον Γιώργο Μυλωνάκη - «Θυμάστε το "ΝΔ βιαστές"; Το "ΝΔ δολοφόνοι"; Έχουμε πιάσει πάτο»

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία με το Ισραήλ – Απρόβλεπτος παράγοντας η Χεζμπολάχ

09:46WHAT THE FACT

Ελβετός οπαδός της Βασιλείας ταξίδεψε για να δει την ομάδα του στο Μιλάνο και έμεινε άστεγος για 11 χρόνια

09:44WHAT THE FACT

Απολύθηκε αφού υπέστη καρδιακή προσβολή και εξάντλησε την αναρρωτική του άδεια: Έλαβε αποζημίωση 7.500 ευρώ

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτόματος πωλητής κάνναβης χωρίς ταυτοποίηση ηλικίας - Μία σύλληψη

09:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αστυνομική κινητοποίηση για τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι του αδελφού του Πάπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:37ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στην κόρη μου μάλλον είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος» λέει ο πατέρας της Μυρτούς

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μυλωνάκης: Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του

00:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral στιγμή: Τσάκωσε τον σύζυγό της με την ερωμένη στο σινεμά - Την «πλήρωσαν» τα λουλούδια

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο - Η στιγμή της προσαγωγής του υπόπτου

07:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Κανείς εδώ δεν τραγουδά»: Σαν σήμερα σίγησαν Νίκος Παπάζογλου και Δημήτρης Μητροπάνος

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ξέθαψαν 100.000 ευρώ από κήπο ηλικιωμένης με το «κόλπο» του λογιστή

09:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Πώς έγινε το επεισόδιο με τον Γιώργο Μυλωνάκη - «Θυμάστε το "ΝΔ βιαστές"; Το "ΝΔ δολοφόνοι"; Έχουμε πιάσει πάτο»

06:48LIFESTYLE

Το STAR μοιράζει ξανά την τράπουλα – Οι εκπομπές που «κλειδώνουν», τα ανοιχτά μέτωπα και οι κινήσεις ματ

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στα δικαστήρια οι τρεις για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για 77 λεπτά πάλευε να κρατηθεί στη ζωή η Μυρτώ - Τι είπε ο διασώστης που την παρέλαβε

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο 14χρονος δράστης της επίθεσης στο Καχραμανμαράς αποκαλούσε τον εαυτό του «κυνηγό στα σχολεία»

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Viral η στιγμή που στρατιώτης ξεδιπλώνει την μπλεγμένη ελληνική σημαία

09:46WHAT THE FACT

Ελβετός οπαδός της Βασιλείας ταξίδεψε για να δει την ομάδα του στο Μιλάνο και έμεινε άστεγος για 11 χρόνια

06:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Εφές: Τελευταία πράξη με αντίδραση και... αντεπίθεση - Η ώρα και το κανάλι

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Νέα τροπή στην υπόθεση - 66χρονος έστειλε λεφτά μέσω IRIS στη Μυρτώ κι έκαναν βιντεοκλήση λίγο πριν καταρρεύσει

07:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ξύπνησα ακούγοντας γυναικείες κραυγές κι ένα τζάμι να σπάει» – Οι τελευταίες ώρες της κοπέλας

00:51ΚΟΣΜΟΣ

Οι ένορκοι έκλαιγαν ακούγοντας το ηχητικό από τα τελευταία λόγια της Αθηνάς: «Είσαι απαγωγέας;»

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι κρύβεται πίσω από τον «πόλεμο» του Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα

05:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και βοριάδες διώχνουν την αφρικανική σκόνη - Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ