Καιρός: Πού καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες σήμερα

Αισθητά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφηκαν τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης 16 Απριλίου στη Δυτική Ελλάδα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά σε αρκετές περιοχές τους 25-26 βαθμούς Κελσίου, θυμίζοντας περισσότερο αρχές καλοκαιριού παρά μέσα άνοιξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και της υπηρεσίας meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία σημειώθηκε στο Κομπότι Άρτας, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 26,4 βαθμούς Κελσίου.

Τα δεδομένα προέρχονται από 558 ενεργούς μετεωρολογικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα, αποτυπώνοντας τη γενικευμένη άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως στα δυτικά τμήματα. Σχετικός χάρτης παρουσιάζει την κατανομή των μέγιστων τιμών, καθώς και τους οκτώ σταθμούς που κατέγραψαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες.

Οι συνθήκες αυτές αποδίδονται σε θερμές αέριες μάζες που επηρέασαν τη χώρα, ενώ παρόμοια φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, διατηρώντας το σκηνικό με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

