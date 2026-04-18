Καιρός: Η πρόβλεψη του ECMWF για τη νέα εβδομάδα - Πότε και πού θα βρέξει

Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς σημαντικές μεταβολές.

Η αφρικανική σκόνη έχει πλέον απομακρυνθεί και δεν αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τη χώρα το επόμενο διάστημα.

Παρ’ όλα αυτά, ο καιρός δεν θα είναι πλήρως αίθριος, καθώς κατά διαστήματα θα εμφανίζονται αυξημένες αλλά πρόσκαιρες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δίνουν τοπικές βροχές, είτε λόγω της ανοιξιάτικης αστάθειας είτε εξαιτίας ασθενών διαταραχών που θα περνούν από την περιοχή.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του ECMWF, δεν διαμορφώνεται ένα γενικευμένο υγρό μοτίβο για τη χώρα, όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Τα περισσότερα φαινόμενα φαίνεται να εντοπίζονται στη βόρεια και τη δυτική Ελλάδα, όπου κατά τόπους δεν αποκλείονται και αξιόλογα ύψη βροχής, ενώ αντίθετα στα ανατολικά και τα νότια τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα και τοπικού χαρακτήρα.

Ειδικά για την Κρήτη, η συνολική εικόνα της εβδομάδας δεν δείχνει σημαντική απόκλιση από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ωστόσο δεν αποκλείονται κατά διαστήματα πιο έντονες και επεισοδιακές βροχοπτώσεις σε τοπικό επίπεδο.

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, αυτή θα παραμείνει κοντά στις φυσιολογικές τιμές για την εποχή, χωρίς αξιόλογες εξάρσεις, διατηρώντας ένα τυπικά ανοιξιάτικο σκηνικό με ήπιες εναλλαγές στον καιρό.

