Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά - Η ανατροπή μετα την καλοκαιρία του Σαββατοκύριακου

Η εικόνα του καιρού αλλάζει αισθητά μέσα στις επόμενες ώρες, προσφέροντας ένα πιο ήπιο Σαββατοκύριακο στους περισσότερους πολίτες. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από τον Θοδωρή Κολυδά, τα έντονα φαινόμενα υποχωρούν. Οι βροχές που απασχόλησαν αρκετές περιοχές τις προηγούμενες ημέρες πρόκειται να περιοριστούν σημαντικά, αφήνοντας περιθώρια για μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Η πρόβλεψη της ΕΜΥ

Η ΕΜΥ για σήμερα Σάββατο 18 Απριλίου προβλέπει στη νότια και ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία όμως στα βόρεια και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα ορεινά της Θεσσαλίας, της δυτικής και κεντρικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και ανατολικά. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 18 με 19 βαθμούς, στα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 και τοπικά στα βόρεια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 21 βαθμούς και στα υπόλοιπα τους 21 με 23 και τοπτικά στα δυτικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Τι βλέπει ο Θεόδωρος Κολυδάς

Ωστόσο, η πρόσκαιρη αυτή καλοκαιρία δεν φαίνεται να κρατά για πολύ, καθώς από την αρχή της νέας εβδομάδας αναμένεται νέα μεταβολή με άνοδο της θερμοκρασίας και στη συνέχεια επιστροφή των βροχοπτώσεων σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπως σημειώνει.

Πρόγνωση καιρού από 17 Απριλίου 2026

?Σταδιακή βελτίωση από το Σάββατο και μετά, με ήπιες ανοιξιάτικες συνθήκες και τοπικές απογευματινές μπόρες κυρίως στα ηπειρωτικάhttps://t.co/MJ8ObSmbm0 μέσω @YouTube — Theodoros Kolydas (@KolydasT) April 17, 2026

Όσον αφορά την Κυριακή, γενικά αναμένεται καλός καιρός, με λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Μάλιστα, ο κ. Κολυδάς επισημαίνει πως τη Δευτέρα αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο με το προγνωστικό μοντέλο, από την Τρίτη ανατρέπεται το σκηνικό του καιρού, με βροχές στα βόρεια της χώρας, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν αρκετές ακόμη περιοχές την Τετάρτη και την Πέμπτη.

