Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Πρωτομαγιά στην Ελλάδα
  • Τέλη Απριλίου αναμένεται αύξηση της θερμοκρασίας στην Ελλάδα λόγω αντικυκλώνα αφρικανικής προέλευσης, με τιμές πάνω από 25
  • 26 βαθμούς Κελσίου.
  • Μετά τις 25 Απριλίου, η βόρεια Ελλάδα και περιοχές προς το Αιγαίο θα αντιμετωπίσουν τοπικές καταιγίδες, κυρίως απογευματινές ώρες.
  • Η αρχή Μαΐου θα φέρει γενικά καλό καιρό με ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, παρά την παροδική αστάθεια.
  • Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας προκαλεί εναλλαγές ανάμεσα σε καλοκαιρία και τοπικές καταιγίδες μέσα σε λίγες ώρες.
  • Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς προβλέπεται κυρίως καλός καιρός, αλλά με αβεβαιότητα για πρόσκαιρες καταιγίδες σε κάποιες περιοχές.
Αλλαγή σκηνικού φαίνεται να διαμορφώνεται στον καιρό προς το τέλος Απριλίου και με φόντο την 25η Μαρτίου, με τις καιρικές συνθήκες να επηρεάζουν άμεσα και την Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί την ενίσχυση ενός αντικυκλώνα αφρικανικής προέλευσης, ο οποίος επεκτείνεται στη Μεσόγειο και «αγκαλιάζει» και τη χώρα μας. Αυτό μεταφράζεται σε γενικευμένη ηλιοφάνεια και αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, δίνοντας σχεδόν καλοκαιρινό χαρακτήρα στην ημέρα.

Αστάθεια από τα βόρεια και το Αιγαίο

Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Όπως φαίνεται και στον χάρτη, πιο ψυχρές και ασταθείς αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη κατεβαίνουν προς τα Βαλκάνια και το ανατολικό κομμάτι της Μεσογείου. Αυτό σημαίνει ότι η βόρεια Ελλάδα και κυρίως περιοχές που «βλέπουν» προς το Αιγαίο θα βρεθούν πιο εκτεθειμένες σε αυτή την αστάθεια.

Έτσι, τις επόμενες ημέρες μετά την 25η Απριλίου, αυξάνονται οι πιθανότητες για τοπικές καταιγίδες, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα αυτά θα είναι τυπικά ανοιξιάτικα: σύντομα σε διάρκεια, αλλά κατά τόπους έντονα, τόσο σε ορεινές όσο και σε πεδινές περιοχές.

Διατήρηση καλού καιρού με «παγίδες»

Παρά την παροδική αστάθεια, η υψηλή πίεση φαίνεται να επανέρχεται και να οργανώνεται καλύτερα προς τις αρχές Μαΐου. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά ο καιρός στη χώρα θα παραμείνει καλός, με αρκετή ηλιοφάνεια και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Ωστόσο, η συνύπαρξη θερμών και ψυχρότερων αερίων μαζών δημιουργεί ένα εύθραυστο σκηνικό. Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης ανάμεσα σε αυτές τις δύο «ζώνες», ενδέχεται να βιώνει εναλλαγές: από καλοκαιρία σε τοπικές καταιγίδες μέσα σε λίγες ώρες.

Το σκηνικό της Πρωτομαγιάς

Για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν επικράτηση καλών καιρικών συνθηκών στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με θερμοκρασίες που θα ευνοούν τις εξορμήσεις. Παρ’ όλα αυτά, η πρόγνωση διατηρεί έναν βαθμό αβεβαιότητας, κυρίως ως προς το αν και πού θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες καταιγίδες.

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ξεκάθαρη: η άνοιξη στην Ελλάδα μπαίνει σε μια πιο «νευρική» φάση, με τη ζέστη να συνυπάρχει με διαστήματα αστάθειας, θυμίζοντας ότι η μετάβαση προς το καλοκαίρι δεν είναι ποτέ απολύτως ομαλή.

*Με πληροφορίες από το ilmeteo.it

