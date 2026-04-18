Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για σημαντική αλλαγή - Πότε ξεκινά

Ο Σάκης Αρναούτογλου παρουσίασε την πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες, επισημαίνοντας ότι έως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως σε περιοχές της βόρειας και νοτιοανατολικής Ελλάδας, ενώ από την Τετάρτη θα υπάρξει σημαντική μεταβολή με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν σταδιακά ολόκληρη τη χώρα.

Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση σε μεγάλο μέρος της χώρας, διατηρώντας γενικά αίθριο χαρακτήρα. Μικρές τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως σε ορεινές περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας, της Χαλκιδικής, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Από τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Απριλίου προβλέπεται σημαντική αλλαγή που θα φέρει βροχές και καταιγίδες αρχικά στη βόρεια Ελλάδα, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα. Οι συννεφιές θα πυκνώσουν από την Τρίτη κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν και οι πρώτες βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Σάκη Αρναούτογλου, στις 22 και 23 Απριλίου ο καιρός στη βόρεια Ελλάδα θα παρουσιάσει φθινοπωρινά στοιχεία, με έντονη νεφοκάλυψη και υγρασία. Το σύστημα των βροχοπτώσεων θα κινηθεί προς το κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας στις 24 και 25 Απριλίου, προκαλώντας τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ωστόσο, μετά τις 26-27 Απριλίου αναμένεται σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών, με πιο ήπιο καιρό έως το τέλος του μήνα.

Η παρακολούθηση της εξέλιξης του καιρού τις επόμενες ημέρες είναι σημαντική, καθώς οι τοπικές βροχές και οι καταιγίδες ενδέχεται να επηρεάσουν δραστηριότητες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου παρέχει χρήσιμες ενδείξεις για την προετοιμασία και την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες.

