Καιρός: 48ωρο με αστάθεια σε αρκετές περιοχές – Πού και πότε θα σημειωθούν καταιγίδες

Γενικά άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Newsbomb

Καιρός: 48ωρο με αστάθεια σε αρκετές περιοχές – Πού και πότε θα σημειωθούν καταιγίδες
Eurokinissi
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  • Τις επόμενες 48 ώρες αναμένονται τοπικές βροχές, όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, Ηπείρου και κεντρικής Ελλάδας.
  • Ο καιρός θα βελτιωθεί τις βραδινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 6
  • 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή ή θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, κυμαινόμενη από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου ανάλογα με την περιοχή.
  • Από την Πέμπτη έως το Σάββατο αναμένονται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά.
  • Την Κυριακή προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα βόρεια, χωρίς σημαντική μεταβολή στη θερμοκρασία και με ανέμους βόρειους έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αρχικά γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 24 Ιουνίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες αρχικά στη δυτική και κεντρική και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες.
Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 στα ηπειρωτικά τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 29, στη νότια Κρήτη τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 30, στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και το μεσημέρι-απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες .Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-06-2026

Στην κεντρική Μακεδονία και την ανατολική Θεσσαλία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειοδυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και πιθανώς πρόσκαιρα 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και πιθανώς πρόσκαιρα 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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