Καιρός αύριο: Τοπικές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη - Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία

Snapshot Αύριο Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου.

Στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-6 μποφόρ και αναμένεται μεταφορά Αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και θα κυμανθεί από 30 έως 36 βαθμούς στα νησιά.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με θερμοκρασία έως 36 βαθμούς και βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 3-6 μποφόρ. Snapshot powered by AI

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για αύριο Τετάρττη (2/9) με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Στερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά Αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και τοπικά στο Ιόνιο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 36, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός στην Αττική με τους ανέμους να πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 21 και 33 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Στη Θράκη γενικά αίθριος καιρός. Στη Μακεδονία αρχικά γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και πιθανόν της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της κεντρικής Πελοποννήσου πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στη Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.