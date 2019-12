Αυτό το διάσημο χριστουγεννιάτικο τραγουδι παραλίγο να μην ηχογραφηθεί ποτέ! (vids)

Γράφτηκε στις 10 Οκτωβρίου 1933 από τον αμερικανό συνθέτη Τζον Κουτς (1897-1985), σε στίχους του συμπατριώτη του Χέιβεν Γκιλέσπι (1888-1975), μέσα στο μετρό της Νέας Υόρκης, ενώ κατευθύνονταν σε ραντεβού με τον μουσικό εκδότη Λίο Φιστ (1869-1930).

Οι δημιουργοί του έδωσαν μεγάλη μάχη για να τον πείσουν να ηχογραφήσει το τραγούδι. Ο Φιστ αρνήθηκε, αν και του άρεσε το τραγούδι. Θεώρησε ότι ήταν ένα παιδικό τραγουδάκι, που δεν επρόκειτο να πουλήσει. Την ίδια άποψη είχαν και άλλοι παράγοντες της μουσικής βιομηχανίας, στους οποίους απευθύνθηκαν οι Κουτς και Γκιλέσπι.

Μέσα στην απόγνωσή του, ο Τζον Κουτς στράφηκε στον δημοφιλή εκείνη την εποχή ηθοποιό και τραγουδιστή Έντι Κάντορ (1892-1964), με τον οποίο συνεργαζόταν σε ένα ραδιοφωνικό σόου. Ο Κάντορ δίστασε στην αρχή, αλλά ενέδωσε μετά την επιμονή της γυναίκας του Άιντα.

Το τραγούδησε για πρώτη φορά στις 22 Νοεμβρίου 1934, κατά τη διάρκεια του ραδιοφωνικού του σόου και η επιτυχία του ήταν άμεση, προς μεγάλη διάψευση των φωστήρων της μουσικής βιομηχανίας. Την επομένη ημέρα οι παραγγελίες για παρτιτούρες του τραγουδιού (το μέτρο σύγκρισης για την πορεία ενός τραγουδιού την εποχή εκείνη) έφθασαν τις 100.000 και μέχρι τα Χριστούγεννα οι πωλήσεις είχαν ξεπεράσει τα 400.000 αντίτυπα.

"Santa Claus is Coming to Town» από τον αξεπέραστο Φρανκ Σινάτρα:

Από τότε ηχογραφήθηκε από εκατοντάδες καλλιτέχνες απ' όλο το φάσμα της μουσικής κι έγινε ένα από τα πιο πολυδιασκευασμένα και διαχρονικά τραγούδια, με εκατομμύρια πωλήσεις.

Σε μια πιο μοντέρνα εκδοχή, από τον Τζάστιν Μπίμπερ:

To 1970 γυρίστηκε μια τηλεοπτική ταινία κινουμένων σχεδίων με βάση το τραγούδι (Santa Claus is Comin’ to Town) και αφηγητή τον Φρεντ Αστέρ.

Πηγή: Sansimera.gr