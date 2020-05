Η αποκάλυψη - σοκ για την Μέριλιν Μονρόε

Για την σχέση της Μέριλιν Μονρόε με τα μέλη της οικογένειας Κένεντι έχουν γραφτεί πάρα πολλά και μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ανοιχτά πως το μυστικό για τον θάνατό της το 1962, σχετίζεται άμεσα με την ισχυρότερη οικογένεια των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ένα βιβλίο το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες ημέρες, με τίτλο «Norma Jean: The Life of Marilyn Monroe by author Fred Lawrence Guiles», η Μέριλιν Μονροέ όχι μόνο διατηρούσε σχέσεις και με τα δυο αδέρφια Κένεντι, Τζον και Ρόμπερτ, αλλά ήταν και έγκυος χωρίς να γνωρίζει ποιος ήταν ο πατέρας!

Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν βρεθεί νεκρή από υπερβολική δόση βαρβιτουρικών είχε επισκεφτεί γυναικολόγο για να τερματίσει την εγκυμοσύνη της, όπως αναφέρει σε ένα κεφάλαιό του το βιβλίο, και δημοσίευσε σήμερα η Daily Beast.

Σύμφωνα με τον εκδότη, Arthur P. Jacobs, ο οποίος είχε εργαστεί με τον μάνατζερ της θρυλικής ηθοποιού, η Μέριλιν είχε επισκεφθεί την κλινική Cedars of Leban στο Los Angeles στις 20 Ιουλίου του 1962, τερματίζοντας την εγκυμοσύνη της.

Αν και η ίδια δεν γνώριζε ποιος ήταν ο πατέρας του παιδιού, λίγες ημέρες αργότερα, σύμφωνα πάντα με το βιβλίο, η Μέριλιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρόμπερτ Κένεντι.

Τέλος, σύμφωνα με το βιβλίο, παρά τις θεωρίες συνωμοσίας περί δολοφονίας της Μέριλιν από τις μυστικές υπηρεσίες, ο θάνατός της οφείλεται σε αυτοκτονία. Ήταν μόλις 36 ετών.

