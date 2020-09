Πέθανε πασίγνωστη ηθοποιός (pics)

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών η πασίγνωστη Βρετανίδα ηθοποιός Νταϊάνα Ρίγκ.

Η Νταιάνα Ρίγκ ήταν γνωστή για την συμμετοχή της σε πολύ γνωστά έργα στην τηλεόραση, το θέατρο και το Σινεμά.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χαρακτηριστικά είχε ενσαρκώσει την Λαίδη Ολένα Ταιρέλ, η αλλιώς Βασίλισσα των Αγκαθιών στο Game of Thrones, είχε συμμετάσχει στην ταινία Avengers αλλά είχε αποτελέσει και "κορίτσι του Τζέιμς Μπόντ", ενσαρκώνοντας την σύζυγό του στην Ταινία του 1969 "On Her Majesty’s Secret Service".

Δείτε φωτογραφίες στην παρακάτω gallery:

PHOTO GALLERY Photo 1/4 Πέθανε σε ηλικία 82 ετών η πασίγνωστη Βρετανίδα ηθοποιός Νταϊάνα Ρίγκ Πηγή: Associated Press Photo 2/4 Πέθανε σε ηλικία 82 ετών η πασίγνωστη Βρετανίδα ηθοποιός Νταϊάνα Ρίγκ Πηγή: Associated Press Photo 3/4 Πέθανε σε ηλικία 82 ετών η πασίγνωστη Βρετανίδα ηθοποιός Νταϊάνα Ρίγκ Πηγή: Associated Press Photo 4/4 Πέθανε σε ηλικία 82 ετών η πασίγνωστη Βρετανίδα ηθοποιός Νταϊάνα Ρίγκ Πηγή: Associated Press

Το επαγγελματικός της ντεμπούτο στο θέατρο το έκανε το 1957, στο Ο κύκλος με την κιμωλία, και εντάχθηκε στη Royal Shakespeare Company, το 1959. Το ντεμπούτο της στο Μπρόντγουεϊ, το έκανε το 1971, με το έργο Abelard & Heloise.

Μερικοί από τους πιο γνωστούς της ρόλους στον κινηματογράφο, θεωρούνται το Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Στην Υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητας (1969), το Το Θέατρο του Αίματος (1973), το The Great Muppet Caper (1981) και το Δύο εγκλήματα κάτω από τον ήλιο (1982).

Η Νταιάνα Ρίγκ είχε βραβευθεί, επίσης, με ένα BAFTA, για τον ρόλο της στη μίνι-σειρά του BBC, Mother Love, και με ένα Emmy, για τον ρόλο της, ως Mrs. Danvers, στη μίνι-σειρά Rebecca, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα.

Από το 2013 συμμετείχε στην τηλεοπτική σειρά Game of Thrones στον ρόλο της Ολένα Ταϊρέλ και είχει προταθεί τρεις φορές για βραβείο Emmy.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Γενί Σαφάκ: Αίγυπτος και Τουρκία διαπραγματεύονται μυστικά για την περιοχή του Καστελόριζου