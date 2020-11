Νεκρός γνωστός ηθοποιός – Ήταν μόλις 30 ετών

Ο Eddie Hassell δεν είχε πολλούς πρωταγωνιστικούς ρόλους, έπαιξε ωστόσο σε πολλές σειρές και ταινίες. Έγινε κυρίως γνωστός ως Phil Nance στη σειρά "Surface". Επίσης υποδύθηκε τον Eddie Suarez στο "Devious Maids" για λίγο.

Μπορεί οι αστυνομικές αρχές να μην έχουν διαλευκάνει ακόμα την υπόθεση του θανάτου του 30χρονου ηθοποιού, το πιο πιθανό σενάριο όμως σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, είναι αυτό της δολοφονίας, την ώρα που άγνωστοι επιχειρούσαν να του κλέψουν το αυτοκίνητο που ήταν παρακαρισμένο.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη έξω από το σπίτι φίλης του, στο προάστιο του Γκραντ Πρέρι, στην πόλη του Ντάλας, στο Τέξας.

Η αστυνομία του Γκραν Πρέρι με ανάρτηση της στο Twitter δήλωσε ότι οι αξιωματικοί μετέβησαν στο σημείο και «έδωσαν τις πρώτες βοήθειες» για τραύματα από πυροβολισμούς πριν ο Χάσελ μεταφερθεί σε νοσοκομείο, όπου στην συνέχεια κατέληξε.

Ο Eddie Hassell δεν είχε πολλούς πρωταγωνιστικούς ρόλους, έπαιξε ωστόσο σε πολλές σειρές και ταινίες. Έγινε κυρίως γνωστός ως Phil Nance στη σειρά "Surface". Επίσης υποδύθηκε τον Eddie Suarez στο "Devious Maids" για λίγο.

Τον είδαμε επίσης σε διάφορους ρόλους στο φιλμ που προτάθηκε για Όσκαρ "The Kids Are All Right," στο "Family Weekend," στο "'Til Death," στην ταινία "2012," στο "Longmire," στο "Jobs," στο "Bones," στο "Southland," στο "Warrior Road," στο "Studio 60 on the Sunset Strip," στο "Bomb City," κ.α.

Εκτός από ηθοποιός ο Eddie Hassell ήταν επίσης σκέιτερ, σέρφερ και συγγραφέας.

